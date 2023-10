Ministerie Mark Rutte hijst vandaag vlag voor Israël, Yeşilgöz wil opstaan tegen ‘barbaarse daden’

Het ministerie van Algemene Zaken, het departement van demissionair premier Mark Rutte, heeft vanmorgen vroeg de vlag van Israël op het Binnenhof in Den Haag gehesen. De top van het kabinet komt vandaag bijeen om over de situatie Israël-Hamas te praten.

Die situatie is dramatisch, zo werd afgelopen weekend bijvoorbeeld hard duidelijk bij een festival in het zuiden van Israël. Zo’n 250 jongeren werden daar vermoord en ouders vroegen zich radeloos af waar hun vermiste kinderen waren.

Het departement van Mark Rutte wil met de vlag steun betuigen aan Israël, na de aanval van Hamas. Het totale aantal doden in Israël en Gaza zou nu op 1100 liggen. Israël heeft officieel de staat van oorlog uitgeroepen.

Het gaat niet om een vlaginstructie, benadrukt een zegsvrouw van het ministerie van Mark Rutte. Gemeenten mogen zelf beslissen of zij de vlag van Israël wel of niet willen hijsen.

In verschillende gemeenten klinkt kritiek op het feit dat er nog geen vlag voor Israël hangt.

Demissionair premier Rutte sprak zaterdag al met zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu. Rutte heeft zijn verschrikking over de „ongekende aanval” door de Palestijnse groep Hamas uitgesproken.

„Ik heb hem gezegd dat Nederland dit terroristische geweld onomwonden veroordeelt en het recht van Israël op zelfverdediging volledig steunt”, meldde Rutte over het gesprek. Eerder overlegde hij ook met de minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot en defensieminister Kajsa Ollongren.

Op het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte is de top van het demissionaire kabinet vanmorgen bijeengekomen. Als Nationale Veiligheidsraad werd de situatie in Israël en de gevolgen voor Nederland.

Volgens minister Kajsa Ollongren (Defensie) wordt tijdens de vergadering onder meer gekeken wat de consequenties voor Nederland zijn. Ze herhaalde dat Israël recht op zelfverdediging heeft. Vicepremier Sigrid Kaag sprak van een „hele zwarte bladzij voor de bevolking van Israël”.

Mark Rutte bracht een volgend bericht op X over het overleg naar buiten:

Net gesproken met ministers @HankeBruinsSlot, @DefensieMin Ollongren, @DilanYesilgoz en @karienvangennip over de situatie in Israël. Nederland steunt Israël in de oproep het geweld van terreurorganisatie Hamas direct te stoppen. Israël heeft het volste recht zichzelf te…

