Japanse ruimtecapsule gevuld met gruis van ruimterotsblok neergekomen

Een Japanse ruimtecapsule met daarin bodemmonsters van de verre planetoïde Ryugu is vanavond aangekomen in een woestijn in het zuiden van Australië. Dat meldt de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA.

Iets voor 18.30 uur kwam de capsule de atmosfeer in en vlak daarna werd er bevestigd dat de parachute die aan de capsule vastzit succesvol was uitgeklapt. Het 40 centimeter grote object kwam tussen 18.47 en 18.57 uur neer.

Waar de capsule precies is geland is nog niet duidelijk. Een zoekteam moet het object nog vinden. Eerder vandaag koppelde de capsule los van de Japanse ruimtesonde Hayabusa2, die nu doorvliegt naar een volgende planetoïde.

Test shooting with the drone. A reassuring ally to run around this vast land. Tonight, M and the DFS teams will find the capsule and then pass the task to the helicopter or drone corps.

