Nazomer in aantocht: kwik loopt lokaal op tot 24 graden

Even leek het erop dat de herfst deze week definitief zijn intrede deed. Maar na een grijze en wisselvallige week vol buien, staat er toch nog goed nazomerweer voor de deur. De zon laat zich de komende dagen regelmatig zien en lokaal kan de temperatuur oplopen tot zo’n 24 graden.

Van 30 graden in de eerste helft van deze maand tot herfstachtig weer de week erna. September verloopt tot nu toe behoorlijk wisselend wat betreft het weer. Hoewel het er deze week op leek dat de herfst nu echt zijn intrede deed, was ook dat van korte duur. Komende week kunnen we opnieuw genieten van goed nazomerweer.

Aan het begin van de komende week zal de zon nog moeite hebben om door de wolken heen te dringen. Een koufront boven Engeland steekt morgenochtend de Noordzee over. De bewolking vanuit het westen neemt dan nog toe en in de kustgebieden kan er hier en daar zelfs een spat regen vallen.

Maar in de loop van de dag trekken de wolken weg, zo meldt Weerplaza. De zon krijgt dan meer ruimte waardoor het kan opwarmen tot zo’n 20 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten.

Stabiel en droog nazomerweer

En ook dinsdag en woensdag blijft het nog zacht weer. Door een zuidelijke windrichting en een hogedrukgebied boven Oost-Europa profiteert Nederland van stabiel en droog nazomer weer. Lokaal kan het opwarmen tot zo’n 24 graden. Dat is maar liefst 5 graden warmer dan normaal in deze tijd van het jaar.

Maar die zonnige nazomer is van korte duur. Na woensdag trekt het hogedrukgebied verder weg naar het oosten en komen er lage drukgebieden aan. Dat zorgt ervoor dat het woensdagavond en tijdens de nacht naar donderdag weer bewolkter wordt. ’s Nachts kan het in de kustgebieden weer gaan regenen. En ook vrijdag trekken er buien over het land.

Komend weekend zonnig en droog

Maar er is ook goed nieuws want er komt na vrijdag opnieuw een hogedrukgebied aan. „Mocht dit doorzetten dan kan dat komend weekend opnieuw zonnig en droog nazomerweer opleveren”, aldus Weerplaza.

