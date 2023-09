Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alcoholvrije biertjes drinken tijdens werk, moet dat kunnen? ‘Moeilijk te onderscheiden’

Koffie, thee, kombucha, water of een blikje fris uit de automaat zijn de meest gebruikelijke drankjes om te drinken tijdens werk. Maar wat als je collega net na de lunch een alcoholvrij biertje uit de koelkast haalt. Moet dat kunnen?

Van bier, wijn tot cocktails; alcoholvrije drankjes winnen steeds meer terrein. Er zijn zelfs al 0,0 slijterijen geopend. Het is steeds normaler om in de kroeg, tijdens een diner of bij een borrel een alcoholvrij drankje te drinken. Dus of het nou gaat om een kop koffie, een glas melk of een alcoholvrij biertje, je kunt er niet dronken van worden. Toch is het misschien een beetje gek om een alcoholvrij biertje open te trekken tijdens werk.

Alcohol drinken tijdens het werk is vaak niet toegestaan, al zullen er vast uitzonderingen zijn waarbij de vrijmibo op kantoor al eens eerder begon dan 17.00 uur. Alcoholvrije biertjes zijn daarentegen wel toegestaan.

Niet illegaal

„Het nuttigen van een niet-alcoholisch drankje op de werkvloer is niet illegaal”, zegt Andrew Willis, associate director legal bij arbeidsrechtspecialist Croner, tegen Skynews. Maar of het het acceptabel is of niet, zal uiteindelijk afhangen van de houding van het bedrijf.

Een meekomend risico is dat het het voor werkgevers moeilijk in te schatten is of het om een alcoholisch of niet alcoholisch drankje gaat. Dit komt door de gelijkenis tussen de flessen of blikjes van alcoholhoudende dranken.

„Veel werkgevers kunnen besluiten dat het een probleem is waar ze gewoon zonder kunnen en besluiten het daarom onaanvaardbaar te vinden.” In dat geval is het misschien toch beter om het gewoon bij een kopje koffie te houden. Benieuwd waarom je soms moet kunt zijn na het drinken van koffie? Dat lees je hier.

En daarbij komt dat sommige alcoholvrije drankjes alsnog een heel klein percentage alcohol bevatten en in dat geval is het misschien toch niet zo handig om een blikje open te trekken.

