Wat te doen tegen grensoverschrijdend gedrag in de media? Een digitale cursus moet uitkomst bieden

Grensoverschrijdend gedrag in de media is lange tijd gesprek van de dag geweest. Nu is een van de eerste concrete maatregelen ertegen bekend, en dat is een online cursus.

Medewerkers in de audiovisuele media moeten vanaf begin volgend jaar een online cursus volgen en voltooien om het grensoverschrijdend gedrag in de sector tegen te gaan.

Mediapact Respectvol Samenwerken

De zogenoemde e-learning is een van de eerste concrete maatregelen die voortkomt uit het Mediapact Respectvol Samenwerken. Het streven is om de online training in januari 2024 uit te rollen binnen alle bedrijven in de audiovisuele media.

De online cursus moet worden gevolgd door zowel interne als externe medewerkers, en van redacteuren tot alle leidinggevenden. Dat heeft het mediapact, waarin zes grote mediabedrijven samenwerken, vandaag gemeld.

Grensoverschrijdend gedrag tegengaan

Het pact kwam tot stand na de misstanden achter de schermen van het programma The Voice of Holland. Sindsdien zijn er meer incidenten van grensoverschrijdend gedrag in de mediasector aan het licht gekomen, onder meer bij de talkshow De Wereld Draait Door en op de redactie van NOS Sport.

De cursus moet een cruciale rol gaan spelen bij het vergroten van kennis en het stimuleren van begrip voor elkaar binnen de creatieve industrie, aldus een woordvoerder van het mediapact: „Met deze e-learning streven we ernaar om gezamenlijke normen en waarden te definiëren, zodat we allemaal op eenzelfde manier respectvol kunnen samenwerken.”

Online cursus

In de online cursus wordt ook behandeld hoe medewerkers elkaar op de werkvloer kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. De mediabedrijven dragen vervolgens zelf de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat iedereen binnen het bedrijf de lessen doet en afrondt. „In de loop van het jaar zullen we de training evalueren”, aldus de woordvoerder.

Het mediapact-convenant is ondertekend door RTL, Talpa Network, de NPO, mediabedrijven EMG en NEP en De Nederlandse Content Producenten (NCP). Het is voor het eerst dat al deze partijen op deze manier de handen ineen slaan.

Jaarlijks evenement

Eerder werd al aangekondigd dat er jaarlijks een evenement wordt georganiseerd waarop de branche de plannen en voortgang rondom het pact zal evalueren en naar buiten brengen. Dit jaar is deze dag op 27 september. Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, zal aanwezig zijn.

Ook het nieuwe bestuur van Mores, het meldpunt voor ongewenst gedrag, zal zichzelf hier presenteren.

