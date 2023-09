Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit bedrijf biedt een stagevergoeding van 18.000 euro per maand

Als je de strenge selectieprocedure van Citadel overleeft, vang je meteen een salaris van 18.000 per maand. En na de stage rolt het grote geld pas echt binnen. Goed opgelet tijdens wiskunde?

Iedereen kan zich aanmelden, maar je vecht wel om een plaatsje met 69.000 andere sollicitanten. Eenmaal aangenomen, kom je ofwel terecht bij Citadel LLC of bij Citadel Securities om de kneepjes van het beursvak te leren. Zowel het hedgefonds als de market maker zijn grote spelers op Wall Street en werden beiden opgericht door Ken Griffin. De miljardair staat momenteel op plaats 40 van rijkste personen ter wereld.

De ideale kandidaat voor de stage

Alleen de grootste wiskundeknobbels zullen daadwerkelijk kans maken om geselecteerd te worden voor de stage. Al zijn er geen vereisten om te solliciteren, bezit de ideale kandidaat volgens Citadel de volgende diploma’s en eigenschappen:

Bachelordiploma in financiën, boekhouding, marketing, management of een vergelijkbare studie

Bachelor- of Masterdiploma in computerwetenschappen, techniek, statistiek, wiskunde, natuurkunde of een vergelijkbare studie

Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling

Interesse in financiële markten

Intellectuele nieuwsgierigheid

Passie voor het oplossen van problemen

Motivatie om te leren en gecoacht te worden

Competitieve drang

De selectieprocedure is wel strenger dan die van Harvard. Slechts één procent van de sollicitanten komt binnen bij Citadel, tegenover 4 procent bij de Ivy League-school. De meeste stagiairs hebben dan ook al een diploma of twee van een topuniversiteit op zak. Maar wiskunde en coding blijven veruit de meest gewenste vaardigheden. Bij Citadel zijn de kwantitatieve onderzoekers en ingenieurs onontbeerlijk om strategieën en algoritmen te bedenken die het handelsproces automatiseren. Sollicitanten met een MBA zijn dan ook vaak in het nadeel tegenover kandidaten met adelbrieven in de wetenschappen.

Salaris van 18.000 euro per maand

Gedurende elf weken worden de stagiairs dus klaargestoomd om als traders op de beurs aan de slag te gaan. Je leert er voorspellingen maken over de vooruitzichten van bedrijven en zelfs hele industriële takken. Je rouleert tussen verschillende beleggingsteams, voert onderzoeksprojecten op maat uit, geeft de aanzet tot het volgen van bedrijven en presenteert een aandelenpitch met een team van collega’s.

Tijdens de stage verdien je meteen al 19.200 dollar per maand, omgerekend zo’n 18.000 euro. Maar wanneer je vast in dienst bent, kun je rekenen op een salaris van miljoenen. Aanmeldingen voor de eerstvolgende stageperiode van Citadel in de zomer van 2024 gaan open in januari.

