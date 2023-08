Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Urenlang scrollen op je telefoon? In China kan dat binnenkort niet meer

TikTok, Instagram, Snapchat. Wie wil kan urenlang blijven scrollen. Voor jongeren in China komt daar binnenkort echter een einde aan, want als het aan de overheid ligt mogen kinderen onder de 18 jaar nog maar een paar uur per dag gebruikmaken van internet op hun telefoons.

Voor jongeren van 16 en 17 jaar geldt volgens de nieuwe regels dat ze niet langer dan twee uur per dag gebruik mogen maken van het internet op hun telefoons. Ben je in China jonger dan 16 jaar, dan mag je slechts een uurtje internetten. Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar, worden zelfs nog verder beperkt in hun internetgebruik. Voor hen geldt dat ze slechts veertig minuten per dag online mogen zijn.

Tussen 22.00 en 06.00 uur helemaal niet online

’s Nachts mogen jongeren onder de 18 zelfs helemaal niet online zijn. Tussen 22.00 en 06.00 uur mogen jongeren niet gebruikmaken van het internet. Om de regels te kunnen handhaven moeten fabrikanten special software op smartphones zetten zodat de limieten niet overschreden kunnen worden. Volwassenen krijgen volgens de Chinese overheid de mogelijkheid om die software uit te zetten.

Met de nieuwe regels wil China voorkomen dat minderjarigen verslaafd raken aan hun telefoon. Het is bedoeling dat jongeren door de beperkingen leren om het internet op een gezonde manier te gebruiken.

Kritiek op tijdslimiet internet in China

Critici denken dat veel ouders en jongeren zich niet aan de nieuwe regels zullen gaan houden en de tijdlimiet uit zullen zetten. Ook zouden de beperkingen internetplatforms veel geld gaan kosten. Wanneer het voorstel voor de nieuwe regels werkelijkheid wordt, is niet bekend.

Het is overigens niet voor het eerst dat China met regels komt om de tijd die jongeren op het internet spenderen te beperken. In 2021 werd besloten dat jongeren nog maar drie uur per week online games mogen spelen. Ook is het al een tijdje niet meer mogelijk om na 22.00 uur livestream te bekijken.