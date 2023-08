Code geel in Nederland van kracht: kans op onweer, hagel en windstoten

🟡

Code geel betekent volgens het KNMI: Wees alert. Zoals het op de website staat: Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Zo is er kans op slipgevaar en kunnen kleine wegen en tunnels door wateroverlast onbegaanbaar worden.

Het KNMI adviseert bij code geel kelders af te sluiten, waar dan kan en losse spullen in tuinen vast te zetten of naar binnen te halen. Ook is het advies om niet het open water op te gaan of naar een open gebied, zoals weilanden, te trekken als dat niet hoeft.