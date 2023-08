Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bosniër vermoordt zijn ex-vrouw en livestreamt het op Instagram

Een 35-jarige man heeft gisteren in de Bosnische stad Gradačac de moord op zijn ex-vrouw gelivestreamed op Instagram. Dat meldt AP News. Na de eerste moord, zou de man ook nog twee andere mensen hebben vermoord, waarna hij een einde aan zijn eigen leven maakte.

De video is inmiddels van het platform verwijderd, maar zou daarvoor al door zo’n 15 duizend mensen bekeken zijn.

Ex-vrouw al langer bedreigd

In de video, die de man vrijdagochtend op Instagram plaatste, vertelde hij aan zijn kijkers dat ze een moord te zien zouden krijgen. Vervolgens pakte hij een pistool en schoot hij een kogel door het hoofd van een vrouw. Op de achtergrond hoorden kijkers het een gehuil van een kind, zo meldt AP News.

De man sloeg vervolgens op de vlucht. Terwijl de politie hem achtervolgde, ging de Bosniër nog twee keer live. In deze livestreams schoot hij twee andere mensen neer. Uiteindelijk maakte de man een einde aan zijn eigen leven, voordat hij opgepakt kon worden door de politie.

Volgens Bosnische media werd de ex-vrouw al langer bedreigd door de Bosniër, die een bodybuilder en fitnesscoach geweest zou zijn. Ook zou hij al eerder veroordeeld zijn voor drugssmokkel en het aanvallen van een politieagent.

‘Prioriteit aan uitroeiing van vrouwenmoord’

De Bosnische minister van Mensenrechten Sevid Hurtic noemt de moord op de vrouw een „enorme schade voor onze samenleving”. Ook Ingrid MacDonald van de Verenigde Naties reageert geschokt op de gebeurtenis: „De Verenigde Naties zijn geschokt door het feit dat de moord op een vrouwelijk slachtoffer live werd uitgezonden via een sociaal netwerk, wat een van de laatste is in een reeks vrouwenmoorden en ernstige gevallen van gendergerelateerd geweld in Bosnië en Herzegovina.”

MacDonald houdt vol dat het geweld voorkomen had kunnen worden. Ook roept ze op tot „onmiddellijke collectieve actie” om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. „We roepen de autoriteiten op om zich resoluut in te zetten voor de uitroeiing van deze gruwelijke misdaad, en dringen er bij de internationale gemeenschap, regeringen, het maatschappelijk middenveld en individuen op aan om hun krachten te bundelen om prioriteit te geven aan de uitroeiing van vrouwenmoord.”

Denk jij weleens aan zelfmoord? Je kunt met 113.nl geheel anoniem bellen (0800-0113) of chatten.