Amerikaanse rechter die vrouw vermoordde stuurt collega’s appje: ‘Sorry, morgen ben ik er niet’

Een Amerikaanse rechter die ervan wordt beschuldigd dat hij zijn vrouw vermoord heeft, stuurde vlak na zijn misdaad een appje naar collega’s om te laten weten dat hij de volgende dag niet naar zijn werk zou komen. „Ik heb net mijn vrouw neergeschoten. Morgen ben ik er niet.”

De 72-jarige rechter Jeffrey Ferguson en zijn vrouw kregen op 3 augustus ruzie in een restaurant. Bij thuiskomst ging de ruzie door en liep het volgens de rechtbank van Californië behoorlijk uit de hand. Ferguson zou zijn pistool hebben getrokken, waarop zijn vrouw zou hebben gevraagd waarom hij niet een echt pistool op haar richtte. Vervolgens zou Ferguson de trekker overgehaald hebben en zijn vrouw vermoord hebben.

Rechter stuurt appje naar een collega

Slechts enkele minuten later stuurde Ferguson, die volgens het dossier van de rechtbank dronken was, een appje naar een collega. „Ik heb net mijn vrouw neergeschoten. Morgen ben ik er niet want dan zal ik vastzitten. Het spijt me.”

Het was uiteindelijk de zoon van de 72-jarige Ferguson die de politie belde. Bij aankomst troffen agenten de beschonken rechter aan. „O man, ik kan niet geloven dat ik dit gedaan heb”, zou hij gezegd hebben.

47 wapens in huis aangetroffen

In het huis van Ferguson werden 47 legale wapens gevonden, inclusief het pistool dat hij gebruikte om zijn vrouw dood te schieten. Ook trof de politie meer dan 26.000 patronen met munitie aan, aldus persbureau AP.

In een statement stellen de advocaten van Ferguson dat het om een ongeluk gaat. „Dit is een tragedie voor de hele familie. Het was een ongeluk en niets meer dan dat”, valt er te lezen.

Een dag na zijn arrestatie begin deze maand werd Ferguson op borgtocht vrijgelaten. Vrijdag beschuldigden de openbare aanklagers hem van moord. Hij moet zijn paspoort inleveren en een enkelband dragen. Volgende maand begint de rechtszaak tegen hem.