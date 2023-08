Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schaap kruipt in de rol van Mega Mindy in laatste Bla Bla Bla met Schaap: ‘You’re not the real deal’

Elise Schaap komt in de laatste aflevering van Bla Bla Bla met Schaap voor een grote uitdaging te staan. De actrice moet namelijk in de huid van het Vlaamse kinderidool Mega Mindy kruipen en alle kinderen in Plopsaland laten geloven dat zij een échte Vlaamse is.

Gelukkig voor Schaap staat ze er niet alleen voor. Ze krijgt de hulp van de Belgische acteur en presentator Tom Waes en presentatrice Evi Hanssen. Beiden waarschuwen ze haar: het gaat niet makkelijk worden.

Vlaams leren een grote uitdaging

Dat het appeltje-eitje zou zijn, had Schaap ook niet verwacht. Ze reist naar Antwerpen om door Waes en Hanssen klaargestoomd te worden voor de Mega Mindy-opdracht. Als eerst gaat ze op bezoek bij Waes, die haar de verschillen tussen het Nederlands en het Vlaams uitlegt.

Zo merkt Schaap al heel snel op dat Nederlands veel keuriger is en dat de simpelste dingen zoals het antwoord op ‘Hoe gaat het met je?’ enorm verschilt. „Als je het aan mij vraagt, zeg ik gewoon hoe het gaat met mij. Bijvoorbeeld, ja, niet zo goed eigenlijk, mijn kat is gisteren gestorven. En dan kijken Nederlanders – of Amerikanen – mij echt zo aan van; ‘Maar dat vraag ik toch helemaal niet?’” vertelt Waes. „Maar dat vraag je wel. Je vraagt hoe gaat het en ik zeg hoe het gaat.” Dat de ‘Nederlanders de Amerikanen van Europa zijn’ is voor Schaap niet bepaald een compliment, al kan ze er wel om lachen.

Vervolgens maakt Schaap een pitstop bij Hanssen, die haar alles leert over het Vlaamse dialect. De belangrijkste les voor Schaap is dat het niet alleen om het dialect gaat, maar ook om de houding. „Jullie Nederlanders zijn veel opener en brutaler dan de Belgen”, is de presentatrice van mening. Het wordt voor Schaap dus de uitdaging om wat minder open en brutaal over te komen.

Schaap valt niet door de mand

Vol goede moed reist Schaap vervolgens naar Plopsaland om daar als Mega Mindy een meet en greet te houden. Ze knuffelt kinderen, gaat op de foto en deelt tientallen high fives uit. „Dat is een mooie, schone regenboog. Met een mooie zonske daar”, zegt de actrice tegen één van de kinderen tijdens de meet en greet. Schone regenboog had ze goed, maar op het ‘mooie zonske’ heeft Waes wel wat op te merken. „Het is zonneke en niet zonske!” fluistert hij haar lachend toe via een oortje.

Schaap herpakt zich en houdt het de hele meet en greet vol. „Ik zag een aantal ouders kijken van no, you’re not the real deal”, vertelt ze achteraf. Maar gelukkig voor Schaap was het grootste deel van de Vlamingen overtuigd dat de Mega Mindy in Plopsaland wél the real deal was.

Geen nieuw seizoen

Van Bla Bla Bla met Schaap komt echter geen nieuw seizoen. Dat schrijft presentatrice Elise Schaap op Instagram. „Lieve mensen! Dit was de laatste Blablabla met Schaap. Dank voor al die leuke, lieve en grappige berichten (vooral in dialect)”, aldus Schaap. „Maar voor nu geen nieuwe in de maak, want er staan andere te gekke projecten gepland. Waarover binnenkort meer!”

Je kunt Bla Bla Bla met Schaap terugkijken via RTXL.