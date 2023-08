Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beruchte Ecuadoraanse bendeleider onder begeleiding van maar liefst 4000 agenten overgeplaatst

Een beruchte Ecuadoraanse bendeleider is onder begeleiding van maar liefst 4000 agenten en andere veiligheidskrachten overgeplaatst naar een extra beveiligde gevangenis. Het komt bijna nooit voor dat er bij het overplaatsen van zware criminelen zo’n ongekende politie-inzet plaatsvindt.

Onlangs uitte Jose Adolfo Macias, die ook wel bekendstaat onder de bijnaam Fito, doodsbedreigingen tegen presidentskandidaat Fernando Villavicencio. „Als ik door blijf gaan met het noemen van Los Choneros (de bende, red.) zullen ze me breken”, zou Villavicencio daarna gezegd hebben. Niet lang daarna werd Villavicencio doodgeschoten door criminelen.

Bendeleider 34 jaar in de cel

Eén van de verkiezingsbeloftes van Villavicencio was het afkappen van de banden tussen de georganiseerde misdaad in het land en overheidsfunctionarissen. Maar Macias staat juist aan het hoofd van een de grootste misdaadorganisaties van Ecuador. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van 34 jaar uit voor onder meer drugshandel en moord.

Deze week werd de beruchte bendeleider overgeplaatst vanuit de gevangenis naar een extra beveiligde inrichting. Bij die overplaatsing zouden zeker 4000 agenten en andere veiligheidskrachten betrokken zijn geweest. Op videobeelden is te zien hoe Macias geboeid en in zijn ondergoed door zwaarbewapende beveiligers verplaatst wordt.



En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 823, trasladamos a José Adolfo M. alias “FITO”, en conjunto de #PoliciaEcuador y #FFAAECUADOR al Centro de Privación de Libertad N° 3 #Guayas (La Roca).#NuestroTrabajoContinúa pic.twitter.com/fBBxY3EF14 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 12, 2023

Villavicencio drie keer in hoofd geschoten

Dit alles gebeurde vlak na de moord op Villavicencio, die afgelopen woensdag tot drie keer toe in zijn hoofd geschoten werd in de hoofdstad Quito. Daar was hij aanwezig geweest bij een bijeenkomst die in het tekenstond van de verkiezingen die op 20 augustus gehouden zullen worden gehouden.

De Ecuadoraanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Zapata, sprak over een ‘politieke misdaad met terroristische trekken’ en over een poging om de komende verkiezingen te saboteren.

Voor de moord Villavicencio zijn inmiddels zes Colombianen aangehouden. Volgens de autoriteiten zijn zij allemaal afkomstig uit het milieu van de georganiseerde criminaliteit. Er was nog een zevende verdachte, maar die stierf tijdens een vuurgevecht met de politie.