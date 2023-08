Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer zakkenrollers actief in Nederland: stijging van ruim 2000 aangiftes in een jaar

In het eerste half jaar van 2023 zijn er 6500 aangiftes van diefstal gedaan door slachtoffers van wie hun telefoon, portemonnee of zonnebril werd gestolen. Dat meldt De Telegraaf vanochtend. Het aantal meldingen van zakkenrollers is in vergelijking met 2022 bijna veertig procent gestegen.

Vorig jaar deden er zo’n 2000 mensen minder aangifte: toen lag het aantal op 4664 aangiftes.

Meer zakkenrollers actief

De diefstallen worden vooral gepleegd door „mobiele bendes”, zo schrijft de krant. De groepen mikken op plekken waar grote mensenmassa’s samenkomen, zoals op festivals of grote evenementen. Daar vormen mensen, vanwege de enorme drukte, een ideaal doelwit voor de zakkenrollers.

In Nederland zijn er volgens de politie tientallen van deze mobiele bendes actief. „Ze komen voornamelijk uit Zuid-Amerika, Noord-Afrika en Oost-Europa. Het zijn goedgeorganiseerde criminele groepen”, vertelt René Middag, landelijk projectleider mobiel banditisme bij de Nederlandse politie, tegen de krant.

In aanvang naar Koningsdag waarschuwde de politie dit jaar al extra voor zakkenrollers. Een nieuwe smartphone kost tegenwoordig gauw al 1000 euro en dat is voor criminelen een aardig zakcentje. „En op dit soort drukke evenementen hebben de dieven het voor het uitzoeken. Bij menig dader vinden we tientallen telefoons”, benadrukte Middag in april.



#Koningsnacht en #Koningsdag 👑 zijn ook voor #zakkenrollers een feestje. Voorkom een kater:

* Draag je telefoon niet voor het grijpen in je broekzak.

* Back-up je gegevens

* Activeer je locatie-apphttps://t.co/KZ35gEtYb8 — Politie Nederland (@Politie) April 26, 2023

Wees alert

Gerold worden is iets wat niemand wil. Hoewel het vaak een machteloze situatie is, zijn er enkele dingen die je toch kunt doen om jezelf iets beter te beschermen tegen zakkenrollers. Zo raadt de politie aan je telefoon of portemonnee niet in je achterzak te doen. In een achterzak vallen spullen namelijk op en kunnen ze makkelijk gestolen worden. Verstandiger is om je waardevolle spullen, zoals een telefoon of een zonnebril, in een tas te doen en deze zoveel mogelijk voor je lichaam te dragen.

Daarnaast raadt de politie aan een app op je telefoon te hebben die de locatie kan doorgeven, zoals Find my iPhone of Find my Device. Als je telefoon gestolen wordt, dan kan de politie makkelijker op zoek naar de daders.

Maar het belangrijkste advies is en blijft: wees alert, vooral op drukke plekken.

