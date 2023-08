Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Braziliaanse arts brengt kinderen als superhelden naar de operatiekamer en gaat viral

De Braziliaanse KNO-arts Leandro Guimarães is een grote hit op social media. De arts weet met zijn superheldenkostuums een lach op het gezicht van menig kind te toveren. Hij brengt de kleine superhelden al vliegend naar de operatiekamer en gaat viral met de vrolijke filmpjes.

Als superhelden naar de operatiekamer

Een operatie is voor de meeste mensen een spannend moment, maar voor kinderen is het misschien wel nog spannender. KNO-arts Leandro Guimarães uit de Braziliaanse stad Divinópolis heeft hier iets op bedacht: hij tovert zijn jongste patiënten om tot superhelden en ‘vliegt’ hen op zijn schouders de operatiekamer in.

Met zijn tactiek tovert hij niet alleen een lach op de gezichten van de kinderen, maar ook op die van social media-gebruikers. Volgens het Braziliaanse CNN is één van de video’a die Leandro op zijn Instagrampagina deelde al meer dan 7 miljoen keer bekeken.



Leandro kwam op het idee om kinderen superheldenkostuums te geven toen hij een meisje moest gaan behandelen terwijl ze vlak voor de operatie enorm aan het huilen was. „Ik beloofde mezelf dat ik dat nooit meer zou meemaken en dat ik nooit meer zo’n verdrietig kind van zijn of haar moeders schoot zou hoeven meenemen naar de operatiekamer”, zegt hij het tegen CNN.

Advertentie voor superheldenkostuums

Toen hij een advertentie van superheldencapes zag, besloot Leandro er zelf een paar te kopen om het uit te proberen in het ziekenhuis. „Ik liet de kinderen zelf een pak kiezen, en alleen dat zorgde er al voor dat ze konden ontspannen.”

En niet alleen de kinderen gaan meer ontspannen hun operatie tegemoet. Ook de ouders zijn vaak een stuk rustiger vertelt Leandro. „Ze zien dat hun kinderen niet hoeven te lijden voor de operatie en als de ouders zelf minder nerveus zijn, kunnen ze een veilige omgeving bieden aan hun kinderen.”

Grote complimenten

Sommige ouders plaatsen zelf ook filmpjes van het tafereel op social media en zeggen Leandro erg dankbaar te zijn. Maar het beste compliment dat hij naar eigen zeggen kan krijgen is dat kinderen niet bang zijn als ze nog eens geopereerd moeten worden. „Sommige kinderen vragen zelfs of ze nog een keer mogen. En kinderen die weer moeten, vragen niet eens meer of de operatie pijn gaat doen. Dat is voor mij echt een geschenk.”

Met zijn video’s wil Leandro andere artsen te inspireren. „Veel mensen hebben al berichten gestuurd om me te bedanken. Ze zeggen dat ze op ideeën zijn gebracht en willen hetzelfde gaan doen.”