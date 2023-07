Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goed nieuws voor tijgers in Bhutan: ‘Met ruim een kwart toegenomen’

Het is vandaag de Internationale Dag van de Tijger, en er valt ook nog eens iets te vieren rondom de katachtige zoogdieren: Bhutan blijkt succesvol in het beschermen van de tijger. In de afgelopen jaren is het aantal tijgers in het Himalayaland volgens een nieuwe telling toegenomen tot 131, laat het Wereld Natuur Fonds (WWF) weten.

Dat zijn er ruim een kwart meer dan bij de vorige officiële telling in 2015. Het WWF is blij met de toename en feliciteert het Aziatische land op de Internationale Dag van de Tijger.

Tijgers in Bhutan

Volgens tijgerexpert Gert Polet toont Bhutan zich in dit opzicht een voorbeeld voor andere landen waar tijgers in het wild leven. „Je kunt wilde dieren niet beschermen zonder steun van de lokale bevolking”, zegt hij. „Daarnaast moet de overheid de wil hebben om wetgeving ook in de praktijk te handhaven. En verder moet het leefgebied van tijgers op orde zijn. Als dit soort roofdieren floreren dan is dat een teken van een gezond ecosysteem.” Bhutan beschermt het leefgebied van de dieren in een aantal nationale parken. De tijgers komen in Bhutan voor in een gebied dat grofweg zo groot is als België. Daar werden op in totaal 1201 locaties zogeheten cameravallen gebruikt om de tijgers te tellen. Ze werden er aangetroffen tot op een hoogte van zo’n 4000 meter.

Wereldwijd zijn er nog zo’n 4500 tijgers in het wild, schat het WWF. In landen als India, Nepal, Rusland en China neemt hun aantal net als in Bhutan gestaag toe. „In andere landen, zoals Maleisië en Indonesië, hebben ze het een stuk moeilijker”, voegt het WWF eraan toe. De roofdieren zijn in Laos, Cambodja en Vietnam helemaal uit het wild verdwenen. De mens is de grootste bedreiging voor tijgers. De dieren worden onder meer opgejaagd voor (illegale) handel in hun lichaamsdelen.

Ontmoetingen met mensen

Waar het aantal tijgers groeit, stijgt ook de kans op ontmoetingen tussen mensen en de katachtigen, die verkeerd aflopen. In Bhutan leidt de toename voor zover bekend niet tot grote problemen, al wordt soms wel vee door de roofdieren aangevallen. In Nepal is de keerzijde van de tijgerbescherming duidelijker merkbaar: in dat land zijn de afgelopen jaren tientallen mensen door tijgers gedood. Het voorkomen van conflicten tussen mens en dier noemt het WWF een topprioriteit.

Draagvlak onder de bevolking en een natuuraanpak waar zowel mensen als dieren profijt van hebben, zijn volgens het WWF van groot belang.