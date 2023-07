Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Podia en festivals: ‘Vrees dat sommigen tickets niet meer kunnen betalen door doorberekende kosten’

Men was al geschrokken van de ticketprijs voor het festival Lowlands, en nu lijkt het er niet beter op te worden als je poppodia of festivals wil bezoeken, maar er geen fortuin aan wil of kan uitgeven. Voor podia en festivals bestaat de zorg dat sommige mensen een kaartje op een gegeven moment niet meer kunnen betalen vanwege doorberekende kosten.

De organisatoren moeten kostenstijgingen noodgedwongen doorberekenen in ticket- en horecaprijzen, maar spreken van een constante „worsteling” om dit in balans te brengen. Dat komt naar voren uit een rondgang van het ANP langs poppodia, concert- en festivalorganisator MOJO en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF).

‘Extra kosten komen uiteindelijk uit bij de consument’

De VNPF meldde eerder deze week dat er zorgen zijn over de gestegen kosten in 2022, zoals voor personeel, huisvesting en inkoop horeca. De uitgaven van de bevraagde podia stegen met 8 procent ten opzichte van 2019. Het gevolg daarvan is helder, stelt directeur Berend Schans. „Eten, drinken en tickets worden duurder. Dat zijn eigenlijk de enige knoppen waar we aan kunnen draaien.”

Maar de kosten kun je niet „één op één” doorberekenen, meent Schans. „Het is altijd een worsteling, want wat kun je vragen?”, zegt ook MOJO-festivaldirecteur Ronny Hooch Antink. Die vraag leeft ook bij poppodia TivoliVredenburg in Utrecht, Boerderij in Zoetermeer en Baroeg in Rotterdam. „De extra kosten komen uiteindelijk uit bij de consument”, zegt Arie Verstegen, directeur van poppodium Boerderij. „Het is heel moeilijk aan te geven hoeveel rek daarin zit.”

Podia en festivals vrezen voor toegankelijkheid

Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg, laat weten dat bij die afweging „voorop staat dat toegankelijkheid tot concerten voor bezoekers met een kleinere portemonnee niet in het geding komt”. Volgens Baroeg-directeur Leon van Rijnsbergen is het onvermijdelijk dat de ticketprijs stijgt als andere kosten toenemen. „Dat betekent dat een deel van de bezoekers het niet meer kan betalen.”

Schans vreest onder meer voor toegankelijkheid voor jongeren. „Die hebben een smalle beurs, die gaan ook hun knopen tellen. Als het is gelukt om een kaartje voor Taylor Swift te kopen, dan hebben ze voor de rest van het jaar geen geld meer om ergens anders heen te gaan.” Ook Van Rijnsbergen kan zich voorstellen „dat een deel van de jongeren het misschien niet meer kan betalen”, laat hij weten.

Selectiever wordende bezoekers

Hoge prijzen zorgen ervoor dat sommigen „selectiever worden”, denkt Verstegen. „Waarschijnlijk gaan mensen dan toch naar bekendere optredens.” Zo benoemt Schans dat sommigen bereid zijn „idiote prijzen” te betalen voor bijvoorbeeld Taylor Swift of Coldplay. Hooch Antink denkt dat dit ook voor festivals opgaat. „Mensen maken toch een afweging en gaan bijvoorbeeld wel naar grote festivals als Pinkpop, maar stellen daarmee andere dingen uit.”

Vooral voor minder bekende festivals en optredens kunnen de gevolgen van de prijsstijging groot zijn, denken de bevraagden. „Voor grote concerten zijn mensen gewend aan hoge prijzen”, zegt Verstegen. „Als het gaat om minder bekende bands, dan moet je je toch afvragen hoeveel mensen nog bereid zijn te gaan betalen.”