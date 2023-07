Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burenruzie loopt uit de hand in Duitsland: schietpartij met meerdere doden en gewonden

Een burenruzie heeft in een deelgemeente van het Zuid-Duitse Augsburg geleidt tot een schietpartij waarbij drie mensen zijn doodgeschoten. Het gaat om twee vrouwen, van 72 en 49 jaar, en een man van 52. Twee anderen raakten gewond.

De politie kon de man kort na het bloedbad aanhouden, melden Duitse media. Hij bood geen weerstand toen hij gearresteerd werd.

‘Burenruzie was de aanleiding’

De schutter drong in Langweid am Lech, een dorp met zo’n 9000 inwoners nabij Augsburg, in een flatgebouw een woning binnen en doodde daar de drie personen. Vervolgens ging hij een andere woning binnen en schoot daar op twee mensen. Zij zijn naar een ziekenhuis overgebracht.

Volgens de lokale krant, de Augsburger Allgemeine, was een burenruzie de aanleiding van de dodelijke schietpartij. De dader beschikte over een wapenvergunning. Volgens de politie woonden de vermoedelijke dader en de drie slachtoffers allemaal in hetzelfde huis. Volgens de politie doodde de verdachte rond 19.15 uur eerst de twee vrouwen van 49 en 72 jaar en een 52-jarige man in het flatgebouw in Augsburg.

Daarna ging de verdachte naar het andere huis ongeveer 500 meter verderop, en schoot daar op nog twee mensen – een 32-jarige vrouw en een 44-jarige man. Beiden raakten ernstig gewond door de schoten, maar hun levens zijn niet in gevaar. De vermoedelijke dader en de twee gewonden zouden elkaar ook gekend hebben.

Het onderzoek van de recherche is nog in volle gang. Een politiewoordvoerder zei dat er niets gezegd kon worden over de achtergrond van het misdrijf, omdat ze speculaties wilden vermijden. „Daarvoor hebben we gewoon te veel slachtoffers.” De verdachte werd na de schietpartij gearresteerd, zei de politie. Hij werd in zijn auto aangehouden na een snelle fouillering en liet zich zonder verzet arresteren. Er werd minstens één vuurwapen in beslag genomen.



Herinneringen aan drama

De schietpartij roept herinneringen op aan een drama van bijna twintig jaar geleden in Augsburg waarbij vijf mensen werden doodgeschoten. De vermoedelijke dader Ali G., de echtgenoot van een van de slachtoffers, vluchtte toen naar Turkije. Later werd hij alsnog opgepakt. In 2004 pleegde hij zelfmoord terwijl hij in voorlopige hechtenis zat.