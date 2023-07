Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Schouten staat op dodenlijst en hekelt beveiliging: ‘Er vallen gaten’

Hij staat op dezelfde dodenlijst als Peter R. de Vries en valt in de zwaarste categorie van beveiliging. Sinds Peter Schouten als advocaat optrad voor kroongetuige Nabil B., is hij zijn leven niet meer zeker. Toch is die beveiliging lang niet altijd gegarandeerd, stelt Schouten in Renze op Zondag. „Ik heb het gevoel dat ik deze mensen een last bezorg.”

Schouten schoof in Renze op Zondag aan, na een pagina’s lang artikel in het AD afgelopen zaterdag. Journalist Yolanda Sjoukes volgde Schouten twee jaar lang, nadat hij na de dood van advocaat Derk Wiersum optrad als vertegenwoordiger van de kroongetuige in het Marengo-proces.

Peter Schouten bij Renze op Zondag over beveiliging

Sinds maart is hij dat niet meer, maar de beveiliging rond het grootste misdaadproces ooit, laat te wensen over. Dat stelde hij in het AD. „Ik moet iedere millimeter van mijn beveiliging bevechten, keer op keer.”

Zo legt de advocaat uit dat hij in het buitenland onbeschermd is. „Alles is netjes geregeld, tot aan de luchthaven. Dan kom ik apart het vliegtuig in, maar daarna word ik losgelaten.” Gevolg is dat Schouten in het buitenland op zichzelf is aangewezen en nergens beveiligd wordt.

‘Tekort aan mensen’

Waarom dat zo is, is niet duidelijk voor Schouten. „Lange tijd was er sprake van een tekort aan mensen. Maar dat wordt ook niet goed uitgelegd.” Op andere momenten worden beveiligers plotseling weggehaald, zoals tijdens een Halloweenfeestje. „Voor mijn vriendin is dat heel belangrijk. Dat is voor haar zoals Kerstmis. Terwijl ze dat feestje aan het beveiligen zijn, worden ze gewoon weggehaald.” Ook de reden daarvan wordt hem niet uitgelegd, zegt Schouten.

Volgens Schouten zijn juist dat soort zeldzame momenten onmisbaar in een leven waarin verder alles gepland is. Dat de beveiliging dan wegvalt, noemt hij onbegrijpelijk. „Die Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging is een perfecte organisatie. Die mannen zijn heel goed bezig en letten overal op. Daarom is het juist zo vreemd als er dan gaten vallen.”

Voortdurend gevecht

Toch ziet hij ook verbeteringen sinds een alarmerend rapport over dit onderwerp van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Maar hij ervaart zijn eigen beveiliging, die voor twee personen 10 miljoen euro per jaar kost, als een voortdurend gevecht.

„Ik voel me gestraft omdat ik het op mij neem iemand te vertegenwoordigen die meehelpt aan het ontmantelen van een criminele organisatie”, zegt Schouten tegen het AD. „Je gaat je schuldig voelen over alles wat je eigenlijk wil doen”, zegt Schouten. „Er gebeurt zoveel in een leven, dan heb ik best weleens het gevoel dat ik al deze mensen last bezorg.”

