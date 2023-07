Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Direct met je date op vakantie: deelnemers Ik Ga op Reis en Neem Mee gaan die uitdaging aan

Voor het eerst samen op vakantie is de ultieme test voor een nieuwe relatie. De singles uit het nieuwe SBS6-programma Ik Ga op Reis en Neem Mee draaien het gewoon om en nemen hun dates alvast mee naar tropische bestemmingen om te kijken of ze daar de liefde kunnen vinden.

Daten voor het oog van de camera is razendpopulair. Met programma’s als Lang Leve de Liefde, B&B Vol Liefde en Married At First Sight vermaken duizenden Nederlanders zich aflevering na aflevering, door toe te zien hoe de deelnemers het ervan af brengen in het ongemakkelijke mijnenveld dat de liefde heet. Wat het geheim ervan is, zette Metro eerder al eens op een rijtje. SBS6 voegt met Ik Ga op Reis en Neem Mee weer een nieuw programma toe aan de succesformule.

Ik Ga op Reis en Neem Mee…

Drie vrijgezellen gaan met hun dates op vakantie, naar een zelf uitgekozen oord. Zo neemt de Brabantse Haye zijn dates mee naar Griekenland. De plek waar hij graag met zijn vrienden naartoe gaat. Wat hij zoekt in Ik Ga op Reis en Neem Mee? Een vrouw die verzorgd is, die niet veel werkt, maar wel veel schoonmaakt. En vader worden wil hij ook, dus een kinderwens mag niet ontbreken. Ook zijn moeder weet precies wat Haye nodig heeft: ‘Een vrouw met haar op de tanden’. Dus nog op het vliegveld wordt ze gebeld om de nieuwe vrouwen in Hayes leven te ontmoeten.

De tweede deelnemer aan Ik Ga op Reis en Neem Mee is Diana. Zij gaat vooral voor avontuur en wil met haar dates kamperen in Costa Rica. De uitrusting wordt ter plekke ingeslagen. Wat hebben ze daarvoor eigenlijk nodig?, vraagt ze zich in de winkel af. „Een tent?”, oppert kandidaat Lars voorzichtig. Het is voor Lars niet de beste dag om te kamperen. Nog voor hij Diana ontmoette, was zijn maag al van streek en zit hij meer op de wc dan dat hij zich kan focussen op het versieren van de vrouw waarvoor hij naar de andere kant van de wereld is gereisd.

Verleidingsskills van vader

Tegenspeler Corné schat zijn kansen goed in. Zijn verleidingsskills heeft hij af kunnen kijken van zijn eigen vader, licht hij toe. „Zoals hij met mijn moeder omging, op een leuke speelse manier. Maar het is wel even kijken hoe Diana daarop reageert.”

In het oosten staat vooral spiritualiteit centraal. De Amsterdamse Nigel wil met zijn dates in Thailand ontdekken of er liefde kan opbloeien. Daarvoor gaat hij zorgvuldig te werk. Want voordat de vrouwen ook maar een voet over de drempel hebben gezet van de luxe villa in een buitenwijk van Bangkok, heeft Nigel het bed al gereinigd met brandende wierook. Zo reinigt hij de plek ‘van negatieve energie en open ik de plek voor nieuwe dingen die kunnen ontstaan’, legt hij uit.

Of dat ook gaat lukken, moet in de volgende afleveringen blijken.

Je kunt Ik Ga op Reis en Neem Mee terugkijken via KIJK.