Frankrijk in de ban van verdwijning Emile (2) uit een dorpje met vijftien huizen

Waar Frankrijk tot vorige week volledig in de ban was van rellen, na het doodschieten van de 17-jarige Nahel bij een politiecontrole in Nanterre bij Parijs, is nu de 2-jarige Emile het gesprek van de dag. De kleine jongen wordt sinds afgelopen weekend vermist. Honderden mensen lopen inmiddels door de natuur om te helpen zoeken.

De recente golf aan rellen in heel Frankrijk leverde volgens Franse verzekeraars, zo werd vanmorgen bekend, 650 miljoen euro aan schade op. De gesprekken daarover aan de koffieautomaten zijn echter verstomd. Als we de geluiden uit Frankrijk mogen geloven, gaat het nu over Emile. Beelden van de zoektocht naar het jongetje spreken boekdelen.

Emile verdween tijdens verblijf bij opa en oma

De zoektocht naar een verdwenen peuter houdt de gemoederen in Frankrijk flink bezig. De 2-jarige Emile verdween afgelopen weekend in het gehucht Haut-Vernet. De zoekactie naar de jongen ging vandaag de derde dag in en wordt door de Fransen op de voet gevolgd. Er hebben zich honderden vrijwilligers gemeld om te helpen met zoeken.

Emile verbleef bij grootouders toen hij zaterdag verdween. Buren zagen de jongen alleen over straat lopen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de peuter. De autoriteiten gaan niet uit van een misdrijf, maar zeggen ook dat geen enkel scenario wordt uitgesloten.



«Concrètement, on arrête les battues pour déployer des moyens spécialisés à la recherche de traces et d’indices», a déclaré le préfet à propos des recherches sur le petit Émile «Au bout de 48 heures, l’enfant aurait dû être retrouvé dans ce périmètre»https://t.co/52gvaYr2Pf — Le Parisien (@le_Parisien) July 11, 2023

Hitte in de bergen en kritiek

De hulpdiensten hebben huizen in de omgeving doorzocht en specialisten ingeschakeld om de zoekactie te ondersteunen. Die vindt plaats in bergachtig gebied dat ook wordt geteisterd door hoge temperaturen. Het kan er vandaag 34 graden worden. De autoriteiten hopen nog steeds op een doorbraak. „We staken de zoektocht niet”, zei de prefect van het gebied, Marc Chappuis. „We geven de hoop niet op.”

De moeder van Emile heeft een audioboodschap ingesproken. Via een luidspreker wordt de boodschap in het gebied ten gehore gebracht. In het dorpje waar het jongetje verdween, staan maar vijftien huizen. „We zitten echt in landelijk gebied”, zegt de plaatselijke burgemeester François Balique. „We zien normaal gesproken alles wat er hier gebeurt. Wie naar dit gehucht komt, komt alleen om de bewoners te bezoeken.”

Hoewel honderden mensen wilden helpen zoeken, worden zij vandaag niet meer ingezet. Elke vierkante meter van de omgeving is al uitgeplozen, zo is de mening van autoriteiten. Volgens De Telegraaf leveren buurtbewoners kritiek. „Waarom worden we niet meer ingezet? Alle hulp is toch welkom? We mogen nu nog niet opgeven”, zo wordt gezegd.