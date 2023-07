Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat moet Jaïr Ferwerda nog zonder Mark Rutte? ‘Je blijft ook een onversneden Haagse kakker hè?’

Tal van ‘kopstukken’ schoven gisteravond natuurlijk in talkshows aan om hun zegje over het einde van de politieke carrière van premier Mark Rutte te doen. Renze Klamer had in Renze ook voor een extra insteek gekozen: Jaïr Ferwerda. Jarenlang kreeg hij Rutte voor zijn knaloranje microfoon, vaak in een één-op-één-gesprek. Wat moet Ferwerda nu, zonder Mark Rutte?

Tijd voor ‘hoogtepunten Jaïr Ferwerda / Mark Rutte’ natuurlijk, maar de razende verslaggever van het Binnenhof ontbrak daar ook gisteren natuurlijk niet. Als altijd wandelend, spreekt Ferwerda in de actuele beelden van „een historische dag”. Stemmig piano-getokkel volgt en jawel, daar staat de premier de RTL-man weer één-op-één te woord.

Nog één keer Jaïr Ferwerda vs Mark Rutte

„Deze dag, dit besluit, waarom?”, vraagt Jaïr Ferwerda aan Rutte, die dat eerder al aan de Tweede Kamer heeft uitgelegd. De afscheid nemende premier geeft Ferwerda nog extra mee dat hij zijn beslissing „met gemengde gevoelens” heeft genomen. „Maar het voelt ook goed.” Typisch Jaïr: „Want? Ik had het idee dat u nog wel even door wilde.” Rutte geeft de interviewer nog wat tegengas en dan gaat het snel naar ‘reacties van andere politici’. Sophie Hermans („totaal overdonderd”), Geert Wilders („vanuit zijn geloof heeft hij het beste voor ons land proberen te bereiken, dat weet ik zeker”), Pieter Omtzigt („Rutte heeft hard voor het land gewerkt, maar de laatste paar jaar lukte dat wat minder goed”) en dat allemaal weer zonder andere hijgende verslaggevers in zijn nek.



‘Best wel een momentje dit’

„Dertien jaar… dértien jaar!”, meldt Ferwerda Rutte nog. Die reageert: „We hebben heel wat samen meegemaakt. Wanneer ga jij weg?” Jaïr weer: „Ik vind het best wel een momentje dit. Ik ga er niet om huilen, maar…” Rutte: „Het zou je passen.” Jaïr tot slot: „Gaat u het missen eigenlijk?” De demissionair premier: „Enorm. Enórm.”

Rutte en zijn (elektrische) fiets

Jaïr Ferwerda heeft inderdaad veel met Mark Rutte meegemaakt. En veel over hem gezegd. „Om een voorbeeld te geven: de fiets. Ik zei een keer dat dat een elektrische fiets was omdat, na een val van het kabinet, toen racete hij echt weg. Kwam ie er een week later op terug. Voor de camera: ‘Jaïr, dit is géén elektrische fiets’. Hij wil een, ja ik weet niet, een soort Hollands beeld uitstralen. Alle andere ministers gingen in van die voorverwarmde BMW’s rustig naar het ministerie. Hij dacht: het is al campagne, ik ga op die fiets naar de koning. Dat is toch een beeld dat Nederlanders volgens mij fijn vinden om te zien. Toch?”

Onversneden Haagse kakkers

‘Een bijzondere band’. Zo noemt Renze Klamer de werkverhouding tussen Mark Rutte en Jaïr Ferwerda: „Elke vrijdag hadden jullie een date. Zo is het toch?” Ferwerda: „Nou, date… dat is een zwaar woord. Maar iedere vrijdag is er een Ministerraad en dan ving of vang ik hem altijd op.” De man met de oranje plopkap doet dat nu zes jaar, sinds zijn start voor Jinek (toen nog met rode plopkap). Hij sprak Rutte toch achter een krantje met een bakkie koffie en zei: „Je blijft ook een onversneden Haagse kakker hè?” De premier toen: „Moet je zelf zeggen! Kijk hoe je er bij zit… Tjongejonge.”

Hoe vaak Jaïr Ferwerda Mark Rutte ook sprak, privé-informatie kreeg hij nauwelijks. De verslaggever: „Hij is de man die iedereen herkent, maar niemand kent hem. Niemand, ik ook niet. In coronatijd overleed z’n moeder. Daar moest ik wel wat over vragen, ook in verband met die beperkende maatregelen. Daar wilde Rutte wel wat over zeggen, maar verder blijft hij een mysterie die man.”