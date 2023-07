Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bestuurder die bijna 400 km/uur reed geflitst op Belgische snelweg

Mogelijk is het een nieuw flitsrecord: een automobilist werd vorig jaar op een Belgische snelweg geflitst met een snelheid van maar liefst 388 kilometer per uur. Het is een ongekende snelheid en in werkelijkheid ligt die misschien nóg hoger. 388 kilometer per uur is namelijk de snelheid na correctie.

De teller gaf op het moment van flitsen ongeveer 413 kilometer per uur aan. Als de meting blijkt te kloppen is het een nieuw ‘record’, aldus de Belgische krant La Dernière Heure. Op welke weg de automobilist werd geflitst wil de politie niet zeggen omdat het onderzoek „nog gaande is.” Er is alleen bekend dat het voorval zich voordeed op een snelweg ergens in Vlaanderen.

Weinig auto’s die deze snelheid kunnen bereiken

Wel benadrukte de politie dat het ook kan gaan om een foute meting. Er zijn namelijk maar heel weinig auto’s die zó hard kunnen. Zelfs een sportwagen zoals een Porsche kan deze snelheid niet halen. Enkel hele exclusieve merken zoals SSC, Bugatti en Koenigsegg verkopen dure modellen die dergelijke snelheden kunnen halen.

Maar ook dan is het niet waarschijnlijk dat een bestuurder zó hard rijdt op de snelweg. Ter vergelijking: het officieuze snelheidsrecord in de Formule 1 ligt op 378 kilometer per uur. Het was Valeri Bottas die achter het stuur in zat toen het record in 2016 werd gevestigd. Zelfs een opstijgende Boeing 747 haalt zulke snelheden niet. Die gaat ongeveer 290 kilometer per uur.

Bestuurder moet zich voor de rechter verantwoorden

De snelheidsduivel moet zich in ieder geval verantwoorden voor de politierechtbank. Dat geldt voor iedereen die in België geflitst wordt en meer dan 40 kilometer per uur te hard rijdt. Je krijgt dan automatisch een dagvaarding in de bus. Hardrijders riskeren een boete van maximaal 4000 euro en een rijverbod variërend tussen acht dagen of vijf jaar.