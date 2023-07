Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is hoe Margot Robbie veelbesproken ‘perfecte’ voetscène uit Barbie-trailer maakte

De film is nog niet uit, maar de veelbesproken voetscène die te zien is in de trailer van Barbie is nu al iconisch. Die ‘perfecte’ voeten zijn niet van een voetmodel. Nee, ze zijn gewoon van hoofdrolspeelster Margot Robbie zelf, onthult de actrice.

De trailer van de film Barbie is al ruim 35 miljoen keer bekeken, maar het zijn vooral de eerste seconden die al wekenlang het internet in hun greep houden. Te zien is hoe Barbie (Margot Robbie) uit haar muiltjes stapt en haar voeten perfect recht neerzet, alsof de schoenen met hoge hak nog aan zijn.

Hoe kan de scène zó perfect zijn?

Hoe hebben ze deze scène zó perfect kunnen maken? Veel fans verbazen zich erover op social media. Zelfs topmodel Chrissy Teigen kon haar ogen niet geloven. „Ik wil alles over deze scène weten”, twittert ze. „Hoeveel takes waren er nodig, hield ze zich aan iets vast, hing ze aan iets, zat er een plakkertje op de vloer, zijn het eigenlijk haar eigen voeten wel, wie heeft de pedicure gedaan? Ik wil gewoon een documentaire over deze scène.”



I need to know everything about this shot. How many takes, if she held onto something, was she harnessed, is the landing mark sticky, are they her feet, who did the pedicure, really just a documentary on this shot pic.twitter.com/8a87KsFtXP — chrissy teigen (@chrissyteigen) April 5, 2023

De hype gaat zelfs zo ver dat The Walstreet Journal een podoloog interviewde over de voetscène uit de trailer van Barbie. Die stelt dat de manier van staan fysiek gezien bijna onmogelijk is.

Margot Robbie gebruikte eigen voeten voor Barbie

En toch zijn het écht de eigen voeten van Margot Robbie „Ik vind het niet leuk als ik een film kijk en ik weet dat het niet mijn eigen handen zijn, dat haat ik zo erg. Ik zeg altijd tegen de regisseur: laat het me alsjeblieft allemaal zelf opnemen, ik vind het anders niet leuk”, aldus de actrice.

In ongeveer acht takes werd de scène gefilmd, vertelt de actrice. Op de grond zat een stukje dubbelzijdig tape, zodat de schoenen die Robbie uitdoet netjes op de grond blijven staan. Ook blijkt dat de actrice niet in een soort harnas omhoog werd gehouden, zoals werd vermoed. „Ik hield me vast aan een soort stang. Ik kwam aanlopen en hield me vast aan een stang boven de camera”, vertelt Robbie.

Chrissy Teigen was zo onder indruk dat ze onlangs een parodie op de scène opnam en op Instagram plaatste.



