Wanneer krijg je geld terug van de Belastingdienst na je aangifte?

Heb je belastingaangifte gedaan en krijg je geld terug? Dan is dat een leuke meevaller en zit je vast ongeduldig te wachten tot je het bedrag op je rekening gestort krijgt. Wanneer krijg je eigenlijk dit geld terug?

Helemaal precies kunnen we je dat niet vertellen. Maar er zijn wel een aantal data waar je rekening mee kunt houden.

Wanneer geld terug na belastingaangifte?

Als je de belastingaangifte invult, krijg je na afloop te zien of je geld terugkrijgt of juist moet betalen. Het is goed om te weten dat dit een voorlopige aanslag is. Later krijg je een brief met de definitieve aanslag (maak je geen zorgen, vaak is dit hetzelfde). Pas als deze brief op de mat is gevallen, kun je het geld op je rekening verwachten. Dan duurt het echter niet lang meer: binnen een week wordt het geld overgemaakt.

Oké, duidelijk. Maar we horen het je denken: wanneer krijg ik die brief met de definitieve aanslag dan? Dat is niet te voorspellen, omdat dit voor iedereen anders is. Zelfs als je samen met je partner belastingaangifte hebt gedaan, kan het zijn dat de één eerder een definitieve aanslag krijgt.

Data om te onthouden

Wel goed om te weten: als je vóór 1 april aangifte hebt gedaan, dan krijg je voor 1 juli reactie van de Belastingdienst (en vervolgens binnen een week het geld dus). Dat kan natuurlijk ook eerder dan 1 juli zijn.

De uiterste deadline om aangifte te doen is 1 mei. Wanneer je tussen 1 april en 1 mei je aangifte inlevert, krijg je meestal ook voor 1 juli reactie. Maar daar is geen garantie op. Het zou zomaar kunnen dat de brief pas later in juli op de mat valt.

Wanneer krijg je je geld terug als je te laat bent en na 1 mei aangifte doet? Dan krijg je in de meeste gevallen binnen drie maanden reactie. Maar dat hoeft niet zo te zijn, het kan zelfs nog langer duren. Op tijd invullen dus maar!

Waarom geld terug van de belasting?

Op je loonstrook zie je dat je elke maand belasting betaalt (loonheffing noemen we dat). Je werkgever maakt dit over naar de Belastingdienst, daar hoef je verder zelf niets aan te doen. Eén keer per jaar kijkt de Belastingdienst aan de hand van je belastingaangifte of je te veel van je salaris hebt betaald aan belasting of juist te weinig.

Heeft je werkgever te veel afgedragen? Dan krijg je geld terug van de Belastingdienst.