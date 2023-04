Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Afgehakte wolvenkop voor Duitse natuurorganisatie neergelegd: ‘Zieke daad’

Bij een natuurbeschermingsorganisatie in Duitsland is vrijdag een afgehakte wolvenkop aangetroffen. Dat gebeurde in Leiferde, een gemeente in de deelstaat Nedersaksen.

Kort na 07.00 uur kreeg de politie een melding over de afgehakte wolvenkop. Die was gevonden op de straat vlakbij het Nabu-Artenschutzzentrum, een organisatie die inheemse wilde dieren verpleegt om ze daarna weer vrij te laten in hun natuurlijke leefomgeving.

Afgehakte tong

Op Instagram werden drie foto’s van de wolvenkop geplaatst. Daarop is te zien dat de bek van het dier wordt opengehouden met een stok. Ook is te zien dat de tong is afgehakt. „Een trieste, afschuwelijke en verontrustende ervaring”, aldus de natuurorganisatie. „We zijn allemaal in shock door deze zieke en hatelijke daad en zijn sprakeloos over hoe brutaal de daders zich gedragen.”



In samenwerking met een wolvenexpert werd vastgesteld dat het daadwerkelijk om een kop van een wolf gaat. Twee weken werd er al een wolf zonder kop gevonden op een parkeerplaats, maar er moet nog onderzocht worden of er een verband is met het incident van afgelopen vrijdag. Ook wordt nog door de Duitse politie uitgezocht of het gaat om stroperij.

Fel debat op oprukken van de wolf

Het debat over het oprukken van de wolf gaat er in Duitsland, net als in Nederland, fel aan toe. Regelmatig wordt vee aangevallen door wolven en met name schapen zijn daarvan het slachtoffer. De wolf is in heel de Europese Unie een beschermd dier en mag daarom alleen bij hoge uitzondering worden afgeschoten. In Duitsland staat er zelfs een boete van 50.000 euro op het doden van een wolf.

Sinds enkele jaren rukt de wolf op vanuit Oost-Duitsland. In Nederland gaat het nog om een enkele roedel, maar in Duitsland wordt het dier in het noorden van het land al volop gespot. Het gaat in Duitsland zo’n 150 roedels.