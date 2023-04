Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw peddelt dagenlang over Amazone met lichaam van overleden man bij zich

Het had een bijzonder uitstapje moeten worden voor Maria das Graças en haar man José Nilson de Souza Bernardo, maar hun vistrip eindigde in een ware nachtmerrie. Dagenlang peddelde de vrouw met het lichaam van haar overleden man over de Amazone.

Maria en haar man begonnen vorige maand aan hun vistrip in de Amazone, maar de 68-jarige José overleed tijdens de reis aan een hartaanval. Volgens de dochter van het koppel zou hij zijn geschrokken toen de lijn van zijn hangmat knapte. „Hij stond op en stootte zijn knie, waarna hij het heel warm kreeg. Hij wilde zichzelf verkoelen en zei tegen mijn moeder dat hij het warm had”, vertelt dochter Cristiane aan de Britse Metro.

Daarna stond José op, begon hij te schreeuwen en viel hij, aldus Cristiane. „Mijn moeder ving hem op en hield zijn hoofd vast terwijl hij zijn laatste adem uitblies.”

Motorboot startte niet

Maria en José hadden tijdens hun tripje zowel een kano als een motorboot bij zich. Nadat haar man was overleden, besloot Maria hulp te gaan zoeken met de motorboot, maar die werkte niet vanwege problemen met de brandstof. Voor Maria zat er niks anders op dan de kano achter te laten en te gaan peddelen, met het lichaam van haar overleden aan boord.

De vrouw was volgens haar dochter erg bang om in het water te vallen, omdat ze niet kan zwemmen. Daarnaast moest ze zich dagenlang staande houden in barre omstandigheden. Dochter Cristiane vertelt dat haar moeder onderweg groepen kaaimannen tegenkwam en moest leven van rauwe vis uit de Amazone. Ook moest ze gieren van zich afslaan die op de boot kwamen zitten.

Maria na week gered uit de Amazone

Het duurde bijna een week voor de Braziliaanse marine de vrouw vond. Maria was inmiddels zo’n 150 kilometer afgedreven van de plek waar de tocht begonnen was. Met behulp van een helikopter lukte het om Maria te redden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de precieze doodsoorzaak van haar man.