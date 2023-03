Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Werkloze vrouw krijgt vijf jaar lang onterecht een uitkering: ‘Langdurige vakantie vergeten te melden’

Al vijf jaar lang verbleef ze op het zonnige eiland Tenerife, in plaats van in het Waalse Profondeville. Toch kreeg de vrouw nog elke maand een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA; de Belgische variant van het UWV). Ze was namelijk „vergeten” te melden dat ze een nieuw leven in het buitenland was begonnen, meldt het Laatste Nieuws.

Op een frauduleuze wijze ontving de vrouw daardoor een maandelijkse werkloosheidsuitkering over een periode van vijf jaar.

Simpelweg ‘vergeten’

Voor de Belgische arbeidsinspectie was het al langer duidelijk dat de vrouw vijf jaar geleden België had omgeruild voor het Canarische eiland Tenerife. „Ze had al sinds 2012 geen voertuig meer dat in België stond ingeschreven en het merendeel van haar uitgaven deed ze op Tenerife. Ze keerde slechts zelden terug om haar ouders te bezoeken of om – naar eigen zeggen – sollicitatiegesprekken bij te wonen”, legt de inspectie uit aan de Belgische krant.

De vrouw hield tijdens de rechtszaak over de onterechte werkloosheidsuitkeringen echter vol dat ze haar „langdurige vakantie” naar Tenerife simpelweg „vergeten” was om door te geven bij de RVA. Ze had een man ontmoet op het eiland, was verliefd geworden en had haar vakantie daardoor nog wat verlengd, zo luidde haar uitleg.

Vrouw moet gehele uitkering terugbetalen

De Belgische rechter trapte echter niet in het verhaal van de vrouw. In het Belgische Namen is ze woensdag dan ook veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 33.500 euro. Dit is het totale bedrag wat ze in de afgelopen vijf jaar heeft ontvangen.

Volgens haar advocaat gaat dat via een afbetalingsplan van 100 euro per maand gebeuren. Dat betekent dat de vrouw het gehele bedrag pas over 30 jaar terug heeft betaald. De rechtbank heeft daarnaast de vrouw een boete van 4800 euro opgelegd en besloten dat ze de komende drie jaar geen recht meer heeft op een uitkering in België.