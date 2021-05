Stel dat tweede huis in Turkije verzweeg voor bijstand moet 133.000 euro terugbetalen

Een stel dat jarenlang in Nederland in de bijstand zat, bleek een tweede huis te hebben in Turkije. Daarom eist de gemeente Tilburg nu al het uitgekeerde geld terug van het koppel.

Vanaf 2009 kregen de man en de vrouw een maandelijkse bijstandsuitkering in Nederland, maar dat bleek achteraf frauduleus te zijn geweest, meldt het AD. De gemeente Tilburg kreeg in juli 2017 een anonieme tip dat het duo een huis zou hebben in Ankara.

Tweede huis in Ankara

Internationale fraudebestrijders werden ingezet om de zaak te onderzoeken en inderdaad bleek er een huis te zijn. De woning met een stuk grond heeft een waarde van 170.000 euro. Het stel werd gehoord en gaf te kennen inderdaad een huis te hebben in Turkije. Dat zou betekenen dat hun bijstand onrechtmatig was.

Wel gaven ze aan dat het huis leegstaat en dat er geen documenten meer zouden zijn van de woning die ze veertig jaar geleden kochten. Toen had het huis een waarde van 25.000 gulden. De bewering dat de koopaktes verloren zijn geraakt, bleek echter niet te kloppen. De fraudebestrijders vonden wel degelijk documenten.

Ook kwamen ze erachter dat het stel ‘gewoon’ belasting betaalde over het huis en dat er dus belastingaangifte is gedaan. Toen dat in 2017 boven water kwam, vroeg Tilburg om meer informatie. De twee reageerden daar toen niet meer op.

Fraude met bijstand

De gemeente zette de bijstand in november 2017 stop en eist ook de uitkering vanaf 2009 terug. Dit omdat het stel zich niet aan de inlichtingenplicht heeft gehouden. Dit komt neer op een totaalbedrag van ruim 133.000 euro.

De vermeende fraudeurs waren het niet eens met die eis en gingen naar de rechter. Ze zouden de gesprekken niet goed hebben kunnen volgen omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. De rechter oordeelde echter dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan fraude door hun tweede woning niet aan te geven. Daarom moeten ze het geëiste geld terugbetalen aan de gemeente.