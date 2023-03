Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste zorgmedewerker met long covid wint rechtszaak om schadevergoeding: ‘Ze ging privé helemaal in een sociaal isolement’

Het is voor het eerst dat het een zorgmedewerker lukt een schadevergoeding af te dwingen bij de rechter voor het oplopen van long covid. Zij wist te bewijzen op de werkvloer in aanraking te zijn gekomen met het virus. Maar hoe bewijs je dat? Advocaat Edwin Bosch zat gisteravond bij Op1 aan tafel en legde het uit.

Het is alweer ruim drie jaar geleden sinds het coronavirus zijn opwachting maakte in de wereld, met alle gevolgen van dien. Ook vandaag de dag merken we nog de effecten van de ziekte, Zoals mensen die langdurige klachten overhouden aan hun besmetting. De zogenoemde long covid-patiënten.

In isolement na werk

De desbetreffende verpleegkundige kreeg het voor elkaar om aan te tonen dat zij alleen maar op haar werk het virus opgelopen zou kunnen hebben. „Op het moment dat zij op haar werk in contact kwam met bewoners en het idee had ‘ik zou hier besmet kunnen zijn’ is ze privé helemaal in een sociaal isolement gegaan. Ze heeft niemand meer gezien, ze woonde alleen en reed met de auto op en neer naar werk”, vertelt advocaat Edwin Bosch in het televisieprogramma Op1. „De rechter heeft gezegd: als ik naar alle feiten kijk die er liggen, dan kan het niet anders zijn dan dat het op het werk gebeurd is.”



Voor het eerst dwingt een zorgmedewerker met long covid een schadevergoeding af. @ewbosch: ‘’Als long covid-patiënten kunnen aantonen dat ze privé geen besmettingsmogelijkheid hebben gehad, dan kunnen ze wat met deze uitspraak. Dat zal een beperkte groep zijn.'' #Op1 #WNL pic.twitter.com/wWkgmpU9jj — Op1 (@op1npo) March 23, 2023

Long covid-patiënt krijgt schadevergoeding

Deze zorgmedewerker kon dus bewijzen dat de besmetting nergens anders plaats zou hebben gevonden. Op1-presentatrice Fidan Ekiz vraagt vervolgens hoe dat kan. „Ik kan wel zeggen: ‘Ik heb alleen de mensen hier gesproken en gezien en verder niemand’. Maar hoe bewijs je dat?”

„We hebben dat in dit geval kunnen bewijzen door verklaringen over te leggen van haar familie die bevestigden dat ze geen fysiek contact meer hebben gehad”, laat Bosch weten. „Door appjes te overleggen, dat je ziet dat dat contact over de app verliep. Er lag ook een verklaring dat ze zelf geen boodschappen deed, dat werd door haar ouders gedaan.” De zorgmedewerker zou ook met het in ontvangst nemen van de boodschappen geen contact hebben gehad met haar ouders, aangezien die de producten voor haar deur neerzetten. „En we hebben verklaringen van collega’s die zeggen: ze was toen aan het werk, ze heeft met die bewoner contact gehad en daarvan is een dag later vastgesteld dat diegene corona heeft.”

Advocaat bij Op1: ‘Niet makkelijk te bewijzen’

Het zal naar verwachting niet voor iedereen in soortgelijke situaties haalbaar zijn om hetzelfde te kunnen bewijzen. Daar komt namelijk een hoop bij kijken. „Alleen als het verhaal passend is of er heel dicht tegenaan zit heeft het zin”, aldus de advocaat. Daarbij geeft hij ook aan dat wanneer iemand samenwoont met een partner het een stuk lastiger is om te bewijzen dat je het virus alleen op werk opgelopen zou kunnen hebben als je zelf verder in isolement zit. Dan moet namelijk ook naar de partner gekeken worden. Als die wel naar zijn of haar werk is gegaan, dan je het ook via via opgelopen hebben.

Je kunt de aflevering van Op1 terugkijken via NPO Start.