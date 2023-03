Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel schurft en luchtwegaandoeningen in weken na aardbeving: ‘Massabehandeling is nodig’

Meer dan vijf weken na de aardbeving in Zuidoost-Turkije is de nasleep van ellende nog niet voorbij. Volgens organisatie Dokters van de Wereld doen luchtwegaandoeningen en schurft de ronde in het gebied als de meest urgente gezondheidsproblemen.

De jeukmijt is moeilijk te bestrijden omdat mensen in besloten ruimtes leven, zegt Günter Fröschl, arts en bestuurslid van de organisatie. En als de schurftmijt zich eenmaal onder de huid heeft genesteld, is het knap lastig om ervan af te komen.

‘Massabehandeling is nodig’

De huidziekte, die onder andere gepaard gaat met hevige jeuk, is bovendien zeer besmettelijk. „De behandeling zou alleen goed verlopen als de hele tentenstad wordt behandeld”, zegt hij. „Je moet echt een massabehandeling doen, maar dit is moeilijk, vooral in afgelegen dorpen.”

Het Dokters van de Wereld-team werkt momenteel volgens Fröschl in de provincie Hatay. In die provincie was ook het Nederlandse reddingsteam USAR aanwezig net na de aardbevingsramp. Het team van Dokters van de Wereld rijdt voornamelijk naar dorpen in de bergen nabij de Syrische grens. Veel Syrische vluchtelingen en armere Turken zijn daarheen gevlucht.

Gevolgen aardbeving

De dorpen zijn gegroeid tot een veelvoud van hun oorspronkelijke inwonersaantallen. De mensen leven dicht opeengepakt in tenten of in containers als gevolg van de aardbevingen. Het is er over het algemeen vochtig en koud. „Een derde van de mensen die we behandelen heeft ademhalingsproblemen: koorts, keelpijn, tot aan longontsteking toe”, zegt Fröschl.

Eerder waarschuwde de organisatie voor een cholera-uitbraak in Noord-Syrië. Door de aardbevingen is er een ernstig tekort aan schoon drinkwater. “Zonder behandeling is de kans dat iemand deze ziekte overleeft maar 50 procent. Vooral ouderen en kinderen zijn kwetsbaar”, zegt Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld op hun website.