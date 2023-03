Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Grens is in zicht’ om uitfans te weren, suggereren politiebonden

Als het aan de politiebonden ligt, zitten we „heel dicht” tegen een algeheel verbod op uitfans aan bij Nederlandse voetbalwedstrijden. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs zegt in een interview met het AD dat „de grens in zicht” is.

„De politie staat ernstig onder druk en moet keuzes maken”, aldus Struijs, die stelt dat bonden al meerdere keren bij burgemeesters hebben aangedrongen op deze maatregel.

‘We moeten keuzes maken’

„Nu het einde van het seizoen nadert, merk je dat de spanning toeneemt en niet alle supporters hun emoties de baas zijn. Er hoeft nog maar een paar keer wat te gebeuren, en dan kun je niet anders dan het structureel zonder uitsupporters doen”, zegt Struijs tegen de krant. De NPB-voorman zegt dat er niet meer voetbalgeweld is dan voorgaande jaren, maar het korps na corona nog steeds niet op sterkte is. Ook is de politie volgens hem „nog steeds heel veel mankracht kwijt aan demonstraties, en het festivalseizoen komt er weer aan. We moeten keuzes maken.”

In Leeuwarden besloot burgemeester Sybrand Buma vorige maand al de rest van het seizoen geen fans van de bezoekende partij meer toe te staan bij thuiswedstrijden van SC Cambuur. Buma nam dat besluit in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie nadat in zijn stad relschoppers vernielingen aanrichtten na een wedstrijd tegen sc Heerenveen. Het leidde tot frustratie bij de Friese club.

Verbod op uitfans

De KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie lieten na het besluit in Leeuwarden ook weten het niet eens te zijn met een verbod op uitfans. „Het competitiebestuur betaald voetbal vindt dat in principe bij elke wedstrijd de aanhang van beide clubs aanwezig moeten kunnen zijn”, luidde een reactie van het competitiebestuur betaald voetbal. „Dat maakt de sfeer in de stadions en hoort bij het betaald voetbal.”

Het Supporterscollectief Nederland vindt ook dat het verbieden van uitsupporters niet de oplossing is voor de problemen.