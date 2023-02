Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

USAR-reddingsteam blikt bij Jinek terug op acties rampgebied Turkije: ‘Ergste wat ik heb gezien’

Reddingswerkers van het USAR zoek- en reddingsteam, die zes dagen werkzaamheden uitvoerden in het door een aardbeving getroffen rampgebied in Turkije, schoven aan bij Jinek en blikken terug op de afgelopen dagen. De uitzending maakt indruk: „Ben er stil van.”

Acht reddingswerkers van het sinds eergisteren teruggekeerde zoek- en reddingsteam USAR vertellen in de talkshow over hun werkzaamheden in de zwaar getroffen regio Hatay in het zuiden van Turkije. Door de aardbeving op de grens met Syrië zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen.

USAR bij Jinek

Het Urban Search and Rescue Team (USAR) haalde twaalf mensen en een hond levend onder het puin vandaan in het rampgebied. Zo hebben zij meer dan vier dagen na de aardbeving nog het leven van een 8-jarige jongen gered.

De meegebrachte reddingshond blaft en huilt tijdens het applaus in de uitzending en teamleider Job Kramer spreekt van gemixte gevoelens op de vraag hoe het met ze gaat. „Het is fijn om weer veilig thuis te zijn, bij het gezin en familie. Trots, op de klus die we geklaard hebben terwijl we weten dat er nog heel veel werk te doen is. En een beetje onrustig. Na een intensieve periode moeten we weer wennen aan het normale leven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een allerlaatste update vanuit ons basiskamp in Hatay. We beginnen deze ochtend aan onze reis naar huis en maken plaats voor vele andere hulpinstanties die in deze fase meer kunnen betekenen. pic.twitter.com/jM7oCeDqhl — USAR.NL (@USARNL) February 13, 2023

Geluiden onder het puin

Dat moet een enorme overgang zijn, stelt Eva Jinek. „Het gaat ook niet helemaal vanzelf.” Vorige week dacht Robert Noteboom bijvoorbeeld nog dat hij een normale werkweek als brandweerman tegemoet zou gaan, maar in plaats daarvan landde hij met het USAR ‘s nachts, in het donker, in het rampgebied. „Die volgende ochtend zagen we totale puinhoop. We waren vrij snel ter plaatse en dan voel je ook echt de wanhoop. Je hoort overal geluiden van mensen onder het puin. Ik krijg er weer kippenvel van.” Noteboom vertelt over de eerste uren: „Je wordt aangeklampt door mensen van joh, ik heb er ergens nog een paar. Je weet bijna niet waar je moet beginnen.”

Dit was echter niet te vergelijken met de aardbeving in Nepal of de verwoestende explosie in Beiroet, waar Noteboom ook mee op reddingsmissie met USAR was, vertelt hij bij Jinek. „Hier was de schade qua slachtoffers en mensen enorm. Het is het ergste wat ik heb gezien, en ik hoop dat het niet ooit erger wordt.”

Geen tijd om stil te staan bij succesvolle redding

Vorige week stond het team 16 uur na de ramp paraat in het getroffen gebied. Het was een succesvolle missie voor het reddingsteam. De afgelopen week hebben zij meer levens gered dan in alle eerdere acties samen – twaalf mensen, een hond en een kanarie. Hun indrukwekkende verhaal werd opgetekend in de documentaire Oranje Helmen in Turkije.

In het moment is echter geen tijd om stil te staan bij een succesvolle redding, aldus Jasper van Dijk, een verpleegkundige bij het USAR-team. „Na het stabiliseren van een persoon kreeg men vrij snel door dat ik een gespecialiseerd verpleegkundige ben, dus werd ik geroepen naar een locatie aan de overkant waar waarschijnlijk een familie met z’n vieren in bed heeft gelegen toen de aardbeving kwam. Je hebt de euforie van het redden van mensen, en een minuut later ben je met een twaalfjarig meisje die in ernstige shock verkeert en haar vermoedelijke ouders heeft verloren. Later overleed zij in mijn armen.”

Onder de indruk

Kijkers van Jinek zijn diep onder de indruk van de inzet van de USAR-reddingswerkers in het aardbevingsgebied en spreken hun waardering uit. „Ik zit met tranen na de verhalen en beelden”, aldus een kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een heftig gesprek bij #jinek over het werk van #Usar in Turkije. Fijn dat Eva oprecht geïnteresseerd en begaan is met alle leed en emoties. #aardbevingTurkije — Ilse 🌹🌍😎 (@IlseDeckers) February 18, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weer zit ik met tranen na de verhalen en de beelden van @USARNL bij #jinek Diep respect voor jullie werk 🙏 — Saskia 🌻♡ (@sengeltje) February 17, 2023

Je kunt de uitzending van Jinek terugkijken via RTLXL.