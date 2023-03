Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fietsers herkennen André van Duin tijdens muzikale rit met Tineke Schouten in Bij Van Duin op de Achterbank

Deze week was het de beurt aan Tineke Schouten die samen met André van Duin een ritje mocht maken in de klassieke Rolls-Royce. De goed gestemde rit bracht hen naar de Stadsschouwburg in Utrecht.

Waar het allemaal begon is de Takkestraat. Dat is ook de plek waar André van Duin de comédienne ophaalt, bij nummer 198. „Het is een gezellig Utrechts buurtje.” Zonder de Takkestraat was Schouten niet doorgebroken: „Dan had ik geen carrière.”

Bij Van Duin op de Achterbank

Inmiddels is Schouten al 40 jaar aan de bak als comédienne, en heeft ze in die tijd 25 shows gemaakt. „Ik ben nooit gestopt. Als we geen corona hadden gehad, had ik het Guinness Book of Records gehaald. Die vier- á vijfduizend voorstellingen heb ik eigenlijk ook nooit afgezegd”, aldus Schouten. „Nooit ziek geweest? Knap hoor”, zegt Van Duin in Bij Van Duin op de Achterbank.

Samen nemen de grappenmakers wat fragmenten door achterin de Rolls-Royce. Het eerste fragment is van een show uit 1992: 10 X tien. Of Schouten nu nog om eerder werk kan lachen? „Ja, maar ik kijk altijd kritisch. Dingen als: ik had langer moeten wachten, of dit had fijner gekund. Maar als ik iets tien jaar niet heb gezien, en ik weet dat het zichzelf inmiddels wel bewezen heeft, dan kan ik zeggen: ‘dat heb ik toch wel leuk verzonnen’.”

Schouten zegt nieuwsgierig van aard te zijn en bezoekt daarom graag het theater. Schouten vertelt veel waardering te hebben voor actrice, zangeres en cabaretière Eva Crutzen. „Een talent hé”, vind ook Van Duin. „Die stewardess van haar vind ik zo enig. Zo’n sketch had ik ook wel willen schrijven”, zegt Schouten. Ze laat het fragment van Klikbeet zien, waarin Crutzen als stewardess bij een gate staat en geen blad voor de mond neemt.

Fietsers herkennen Van Duin

Tijdens de rit door Utrecht passeren allerlei fietsers langs de Rolls-Royce. Ondertussen beginnen fietsers te herkennen wie er op de achterbank van de wagen zitten. „Kijk, fans”, lacht Van Duin. Schouten zwaait door het raam. „Echt waar!? Is het André van Duin?” , hoor je een fietser zeggen. „Mij kennen ze niet”, zegt Schouten.

Tegen het einde van de rit haalt Schouten er een gitaar bij om op de achterbank een lied te zingen. „Heb je nog een mooi slotliedje bij je?”, vraagt Van Duin. „Zingen is namelijk je grote liefde.” Schouten begint het lied ‘Kind In Mij’ te zingen. Schouten gaat na afloop van de rit een show opvoeren in de Stadsschouwburg. „Mag ik er bij zijn?”, vraagt Van Duin. „Ik zou vereerd zijn”, aldus Schouten. En ook kijkers vonden het weer heerlijk om Van Duin met een collega te zien achterin de Rolls-Royce.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@OmroepMAX Wat is dit toch ‘n fijn programma! Op de achterbank met André van Duin.. — Jantine (@JantineNteY) March 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het leuke aan #bijvanduinopdeachterbank zijn de sketches.

Vooral die heeeeerlijke Hyacint Lady of the House Speaking 🤩 — ⬅️Dus_ (@Wel_de_Sjaak) March 17, 2023

Bij Van Duin op de Achterbank terugkijken kan via NPO Start.