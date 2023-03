Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hierom zijn Tom Egbers en zijn vrouw Janke Dekker hoofdpersonen in de NOS Sport-kwestie

Wederom is er een mediarel gaande in Hilversum en dit keer aan het adres van NOS Sport. Een van de hoofdpersonen blijkt sportjournalist Tom Egbers, maar ook zijn vrouw Janke Dekker is betrokken. Maar wat is er omtrent het NOS Sport-schandaal en dit koppel gaande?

Het kan snel gaan met schandalen. We hebben The Voice en de De Wereld Draait Door nog vers in ons geheugen en er ligt al een nieuwe kwestie. Er lekt het een en ander, er worden interviews gegeven en voor je het weet stapt de NOS Sport-hoofdredactie op en krijgt onder meer presentator Egbers het voor z’n kiezen.

Tom Egbers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

Er zijn namelijk zeker honderd meldingen van grensoverschrijdend gedrag rondom NOS Sport. Pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken deden zich voor over een periode van ruim twintig jaar. De NOS bracht dit zelf naar buiten en ook het Noordhollands Dagblad en De Volkskrant wijden hier artikelen aan.

Tom Egbers komt er in die berichtgeving niet goed vanaf. Zijn gedrag zou grensoverschrijdend en intimiderend zijn geweest. Voor hem inmiddels reden genoeg om tijdelijk zijn werkzaamheden als presentator neer te leggen.

Vrouw Janke Dekker stapt op bij Mores

Zijn vrouw, Janke Dekker, fungeerde als voorzitter van meldpunt Mores. Dat is bedoeld voor slachtoffers van ongewenst gedrag wat zich onder meer voordoet bij omroepen, redacties, televisieprogramma’s en podiumkunsten. Maar zij liet in een persverklaring weten dat ze stopt als voorzitter bij het meldpunt.

Het Volkskrant-artikel, waar Marcel van Roosmalen overigens ook het een en ander op aan te merken had, bevat volgens Dekker onjuistheden. Zo wilde zij, naar eigen zeggen, wél reageren op het artikel. De Volkskrant-redactie claimt dat Dekker daar persoonlijk niet toe bereid was.

Affaire met stagiaire

Ook de dochter van Egbers en Dekker, die jaren op de NOS Sport-redactie werkte, wilde met een brief reageren op de aantijgingen richting haar vader. Ook deze informatie zou De Volkskrant links hebben laten liggen.

In het artikel van De Volkskrant komt ook een affaire tussen Egbers en een 22-jarige stagiaire aan bod. Volgens de krant stuurde Egbers de vrouw sms’jes, mailde en belde hij haar, soms ook midden in de nacht. De affaire werd uiteindelijk beëindigd, waarna Egbers haar op de werkvloer zou hebben ‘weggepest’.

Dekker neemt het op voor partner

Nu vertelt Dekker haar kant van het verhaal tegenover het AD. De vrouw van Egbers legt uit dat de genoemde stagiaire het destijds niet accepteerde dat de affaire eindigde. Het uitte zich volgens Dekker in stalkgedrag. De politie moest er aan te pas komen en het huis van de familie Egbers kreeg een jaar lang camerabewaking. Van pestgedrag of intimidatie door haar man is volgens Dekker geen sprake.

Overigens reageert één van De Volkskrant-journalisten op de woorden van Dekker. Journalist Willem Feenstra benadrukt namelijk dat meerdere collega’s het gedrag van Egbers hebben waargenomen. „En het blijkt ook uit de verschillende stukken die wij in handen hebben.”

‘Affaire haalde al eerder de pers’

Dekker benadrukte in haar eerdere reactie de impact van de affaire en de huidige ophef. „Mijn man en ons gezin raakt dit allemaal zeer, zowel mentaal als fysiek. Ik wil mij op dit moment hard maken voor mijn gezin en man. Ik vind het heel erg dat wij de wond die wij 15 jaar geleden als gezin hebben weten te helen nu, door een publiekelijk volkomen onjuiste verslaglegging, opengereten zien. ‘Nieuws’ dat in zekere zin gerecycled is aangezien de affaire al eerder de pers heeft gehaald.”