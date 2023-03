Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit verdien je op Instagram per miljoen views op één Reels-video

Instagram voelt de hete adem van andere social mediaplatformen in de nek. Maar betaalt moederbedrijf Meta wel een marktconform salaris aan influencers? Dit is hoeveel je van Mark Zuckerberg krijgt met een miljoen views op een Reel.

Tot vorig jaar kon je via Instagram nog inkomsten generen dankzij het inschakelen van advertenties op je video’s. Sinds maart 2022 echter zijn de zogeheten in-stream videoadvertenties door Meta verwijderd. Welke opties bestaan er nog om geld te verdienen met Instagram?

Geld verdienen op Instagram

Volgens de website van het social mediaplatform zijn er vijf mogelijkheden.

Partnerships met sponsors

Kijkers die een Badge kopen tijdens je livestream

Openen van een Instagram Shop

Lanceren van een abonnement op je kanaal

Instagram Reels Play

De enige manier om rechtstreeks door Meta zelf betaald te worden is via Instagram Reels Play, een bonussysteem dat gebruikers moet verleiden om meer originele, creatieve content uit te brengen. Bereiken je video’s een vooropgesteld aantal views? Dan krijg je een vooraf bepaald bedrag op de rekening gestort.

Helaas verschijnt de optie enkel op uitnodiging en is het betalingsprogramma voorlopig alleen in de Verenigde Staten beschikbaar voor volwassen gebruikers met minder dan 1 miljoen volgers die een bedrijfs -of makersaccount hebben. Maar laten we – met een VPN bijvoorbeeld – toch even kijken hoeveel Instagram Reels Play precies betaalt wanneer video’s een miljoen views bereiken.

Een miljoen views met Instagram Reels Play

Aangezien de bonussen en de bedragen van Instagram Reels Play per contentmaker verschillen, is het lastig om een lijn te trekken onder één bedrag. Bovendien heeft Meta de lat een stuk hoger gelegd dan toen het gelanceerd werd. Aanvankelijk kregen deelnemers aan het betalingsprogramma tussen 800 en 1200 dollar per miljoen views met hun Reels.

Maar de aandelen van Meta daalden in 2022 flink. Net als de beloning voor Instagram Reels Play.



My IG reels bonus has been $1,200 for 1M views for one month. Look at the massive price cut for this month 🤔🤔 pic.twitter.com/omA0Y4lwIg — Mark Guim (@markguim) April 15, 2022

De meest gebruikelijke bonus is momenteel dezelfde als in de Twitter-post hierboven: 1200 dollar voor 11 miljoen views in 30 dagen. Het gaat hierbij niet om één maar om alle video’s die volgens Instagram aan de bonusvoorwaarden voldoen. De video’s mogen bijvoorbeeld geen gesponsorde content bevatten. Overigens krijg je de betaling alleen als het bonusdoel bereikt is.

Met andere woorden verdien je met een miljoen views op je Instagram Reels ongeveer 109 dollar, omgerekend zo’n 103 euro. Dan verdien je met een viral video op TikTok, of beter nog Youtube, een pak meer.