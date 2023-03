Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marcel van Roosmalen kritisch op Volkskrant-artikel over NOS Sport-kwestie: ‘Beetje kippenvel van’

Ook op de NOS Sport-werkvloer bleek het er jarenlang rommelig aan toe te gaan voor wat betreft de werksfeer. De nieuwste aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag zorgden ervoor dat de NOS Sport-hoofdredactie gisteren opstapte en dat Eredivisie-gezicht Tom Egbers voorlopig niet op de buis is. Maar Marcel van Roosmalen trok een aantal aantijgingen gisteravond aan tafel bij Media Inside sterk in twijfel.

Na The Voice, De Wereld Draait Door en Studio 100 zijn daar nu geluiden van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. De NOS bracht zelf naar buiten dat er de afgelopen jaren veel klachten waren over de werkwijze. Pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken deden zich voor over een periode van ruim twintig jaar.

Marcel van Roosmalen kritisch op Volkskrant-artikel

Eerder bracht het Noordhollands Dagblad het een en ander aan het licht en daarna volgde De Volkskrant. De hoofdredactie van het programma stapte uiteindelijk op en ook bekend NOS Sport-gezicht Tom Egbers doet een stapje terug. Gisteravond werd het Volkskrant-artikel besproken bij Media Inside en daar had Van Roosmalen dan toch het een en ander op aan te merken.

Aan de Media Inside-tafel zitten ook Sophie Hilbrand en Khalid Kasem, die het overigens goed vinden dat deze misstanden aan het licht komen. Van Roosmalen is kritischer. Hij zegt dat hij „een beetje kippenvel krijgt” van de sfeerschets die de Volkskrant-journalisten hebben gekozen. Hij haalt een aantal punten uit het stuk aan, waar hij toch zijn twijfels bij heeft.

Tom Egbers ‘gestigmatiseerd’

In het stuk komt onder meer oud-NOS Sport-presentatrice Aïscha Marghadi aan het woord, die zich uitsprak over het pestgedrag dat zij bij het programma ervoer. Van Roosmalen haalt haar woorden aan over een vijandige sfeer vanwege een voetbalwedstrijd en haar verhaal over zelfgebakken cake, die niemand wilde eten. Ook komt het genoemde voetbalfanatisme van Tom Egbers aan bod. „Ik vind dit niet heel erg”, aldus Van Roosmalen.

Overigens legt hij uit dat hij sommige misstanden wel zorgelijk vindt, zoals vrouwen een „hoer” noemen. Maar volgens de Media Inside-presentator bleef bepaalde informatie ook achterwege en wordt Egbers „gestigmatiseerd”.

Khalid Kasem is het niet eens met Van Roosmalen

Kasem is het niet eens met de sceptische Van Roosmalen. Volgens hem zijn er wel degelijk honderd meldingen van grensoverschrijdend gedrag geweest. Hij vindt het moedig dat onder meer Marghadi die misstanden nu aankaart.

Volgens Van Roosmalen was Marghadi iemand die op de redactie niet goed functioneerde. Daarna vult mede-presentator Gijs Groenteman aan dat zij als sportpresentatrice werd aangesteld, maar niks van sport afwist.

Fragment Jeugdjournaal

Uiteindelijk verschijnt er nog een fragment van Het Jeugdjournaal waarin Egbers er nu niet bepaald goed vanaf komt. „Ik vind dit dus echt schandalig, hoe hij hier wordt weggezet. Op Het Jeugdjournaal, in een NOS-programma. Het roestige mes gaat er wel heel diep in”, concludeert van Roosmalen.



Was beter geweest als de presentatoren bij @MediaInsideOpTV hadden gezegd: 'ik ken Tom en z'n vrouw en daarom ben ik bevooroordeeld.' #mediainside — Adam Bakker (@AdamBakker3) March 12, 2023



Marcel van Roosmalen legt de vinger op de zere plek. Chapeau. #mediainside — Kasteelvrouwe (@Kasteelvrouwe1) March 12, 2023



Goede relativerende opmerkingen over het Volkskrant-artikel #mediainside — Eric B 🇺🇦 (@EricBhm3) March 12, 2023



@KhalidKasem met sterk commentaar in #mediainside toen Marcel van Roosmalen de ouwejongenskrentenbrood-redactie van NOS Sport de hand boven het hoofd wilde houden. — Jan Brouwer (@Stafhorst) March 12, 2023

