Voorzitter meldpunt ongewenst gedrag geen fan van trial by media: ‘Zelfs moordenaars krijgen tweede kans’

Trial by media lost zowel voor de slachtoffer als de dader van ongewenst gedrag zelden iets op. „Het is een heel grof wapen”, zegt Janke Dekker.

De voorzitter voor MORES, het meldpunt voor ongewenst gedrag in de culturele en creatieve sector, was vandaag te gast in het NPO Radio 1-programma Mischa!.

In 2022 acht keer zoveel meldingen van ongewenst gedrag

De afgelopen jaren kwamen er verschillende affaires rond ongewenst gedrag in de media naar buiten door publicaties in de media. Meest bekende voorbeelden zijn ongetwijfeld de verhalen over het wangedrag bij The Voice en De Wereld Draait Door. MORES ontving in 2022 ruim vierhonderd meldingen, bijna acht keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit kwam onder andere door de genoemde affaires.

Dekker denkt niet dat mediapublicaties voor slachtoffers de goede weg zijn om te bewandelen. „Het is een heel grof wapen om tot een oplossing te komen”, stelt ze. „Iemand die zoiets overkomt, zoals casting director Job Gosschalk, is een leven lang veroordeeld. Die krijgt nooit meer een tweede kans. We leven toch in een land waar we mensen, zelfs moordenaars, de kans gunnen om uiteindelijk hun leven weer op te pakken. Trial by media biedt geen eerlijk proces.”

‘Iedereen moet de ruimte krijgen om te leren’

Ook slachtoffers hebben er uiteindelijk minder baat bij om hun verhaal op deze manier naar buiten te brengen. „Een slachtoffer voelt op zo’n moment alleen maar wraak en boosheid, dat draagt niet bij aan het genezingsproces”, vertelt Dekker. „Het is vaak aan beide kanten een kwestie van voortschrijdend inzicht. Soms zitten daders ook vast in een patroon waarvan ze zich niet bewust waren dat het fout was. Iedereen moet de ruimte krijgen te leren.”

Meldingen van ongewenst gedrag lijken door de grote media-aandacht onlosmakelijk verbonden met de culturele wereld, maar MORES merkt dat er steeds meer meldingen uit andere sectoren komen. „Het probleem van de creatieve wereld is dat sommige keuzes minder transparant zijn”, zegt Dekker. „Er zijn minder dan in andere sectoren absolute keuzes. De keuze waarom je iemand een goede acteur of journalist vindt, heeft ook met smaak te maken. Bovendien is kwetsbaarheid een voorwaarde om goed te worden in je vak, want het is intrinsiek aan het kunstenaarschap om grenzen te verkennen.”

De MORES-voorzitter beklemtoont dat het aangeven van grenzen niets te maken heeft met meer preutsheid in de samenleving. „Ga je gang als je samen iets wilt doen met instemming, en vrijwillig, en als er sprake is van gelijkwaardigheid. Maar het gaat wél over het respecteren van grenzen en het praten over de grenzen. En goed luisteren naar elkaar en het kunnen incasseren van kritiek.”