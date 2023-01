Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opmerkelijk: massale diefstal bij McDonald’s vanwege herbruikbaar servies

Een rood, retro-achtig bakje waar patat in geserveerd wordt, een mooi roze limonadeglas en een lepel met de iconische ‘M’ erop: in Frankrijk wordt sinds begin van dit jaar gebruik gemaakt van herbruikbaar servies. Daar zitten voordelen aan, zo is het beter voor het milieu, maar ook nadelen. Zo zijn kleptomanen zeer gesteld op het nieuwe servies. En dat zorgt voor een hoop irritatie bij de McDonald’s filialen.

Overigens is niet alleen McDonald’s slachtoffer hiervan, ook bij de Franse Burger King wordt veel gejat.

Nieuwe regels, nieuwe problemen

Fastfoodketens in Frankrijk waar meer dan twintig personen kunnen dineren, moeten per 1 januari van dit jaar herbruikbaar serviesgoed aanbieden aan de klanten die hun maaltijd daar op eten. Wegwerpverpakkingen zoals papieren bekers of kartonnen patatbakjes zijn verleden tijd. In plaats daarvan komt de patat of salade in plastic of glazen bakjes die weer ingezameld en gewassen kunnen worden. Het land wil zo de hoeveelheid afval in de sector drastisch verminderen.

Maar dat herbruikbaar servies beland helaas niet in de afwasmachine, maar in de keuken van vooral studenten en toeristen, melden lokale media. „Het is een collector’s item”, zegt een 23-jarige student tegen Le Parisien. „Ik had foto’s van de gerechten op sociale media gezien. Ik wil ze gebruiken als kleine decoratieve elementen.”

McDonald’s zet geolocatiechips in

Om het ‘lenen’ te voorkomen, wordt actie ondernomen. Bijvoorbeeld door de Franse McDonald’s-vestiging in het oostelijke departement Territoire de Belfort. Bij dat filiaal hangt een poster op de deur om dieven te waarschuwen. Er staat op geschreven: „Ons serviesgoed is uitgerust met geolocatiechips. Het is niet mogelijk om er mee te vertrekken. Je zult het moeten uitleggen bij de ’17′”, wat verwijst naar de vestiging van het telefoonnummer voor de Franse politie.

Toch gaat het niet altijd om diefstal, schrijven de Franse bladen: sommige klanten hebben nu eenmaal de gewoonte om in het restaurant te eten en bijvoorbeeld hun cola in de auto op te drinken. En dus nemen ze de herbruikbare beker mee zonder er bij na te denken.