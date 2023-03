Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stationschef voor de rechter na dodelijk treinongeluk Griekenland

De verantwoordelijke voor het treinstation van Larissa moet morgen voor de rechter verschijnen. De 59-jarige stationschef heeft toegegeven dat zijn nalatigheid mede heeft bijgedragen aan het treinongeluk van afgelopen week, waarbij 57 mensen om het leven kwamen.

Als de stationschef schuldig wordt bevonden aan dood door schuld, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf. De advocaat van de man heeft aangegeven dat er volgens hem sprake is van verzachtende omstandigheden.

Dodelijk treinongeluk Griekenland

De stationschef, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, zou slechts veertig dagen eerder zijn aangesteld. Op dinsdag was hij naar verluidt alleen aan het werk, terwijl het een vakantieperiode was met druk treinverkeer. De treinramp, waarbij iets buiten de stad Larissa een goederentrein en een passagierstrein met 160 kilometer per uur op elkaar botsten, is de dodelijkste ooit in Griekenland.

Uit een audiobestand dat door de publieke omroep ERT is gepubliceerd blijkt dat er geen sprake was van een technisch probleem. Het audiobestand laat een gesprek tussen de stationschef en de machinist horen, net voor het noodlottige ongeval.

Onrust en protesten

In heel het land zijn in de dagen na het treinongeluk grote protesten uitgebroken. Demonstranten vinden dat de regering schuld treft omdat jarenlang wanbeleid en uitblijvende investeringen heeft geleid tot een erbarmelijke staat van de Griekse spoorwegen. Dit weekend staan opnieuw grootschalige demonstraties gepland.

De problemen bij het spoornetwerk in Griekenland zijn al langer bekend. Critici vragen zich af of de ramp voorkomen had kunnen worden. De nieuwe transportminister heeft modernisering en veilig treinverkeer beloofd aan de inwoners van Griekenland. Afgelopen woensdag is de oude transportminister na het ongeluk opgestapt.