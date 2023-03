Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tientallen doden bij treinongeluk in Griekenland: ‘Het waren tien seconden als in een nachtmerrie’

Bij het treinongeluk in Griekenland zijn bijna veertig mensen om het leven gekomen. Rond middernacht botsten een goederentrein en een passagierstrein frontaal tegen elkaar, waarna een brand uitbrak. Reddingswerkers zeiden vijf uur na het ongeluk tegen de Griekse televisie nog hard bezig te zijn mensen uit het voertuig te halen, zowel overlevenden als doden.

Het ongeluk gebeurde bij de stad Larissa rond 02.00 uur ‘s nachts. Die stad ligt in centraal Griekenland, ongeveer 380 kilometer ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene. Naast de tot nu toe zeker 36 doden zijn zeker 85 mensen gewond geraakt en volgens de Griekse media liggen zes van hen op de intensive care.

Volgens getuigen zijn beide treinen „volledig verwoest”, zeggen ze tegen Sky News. Van de voorste twee wagons van de passagierstrein is volgens de regionale gouverneur zo weinig over dat die „niet meer zichtbaar” zijn. De Griekse media spreken over de grootste treinramp ooit in het land. De Griekse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd naar aanleiding van het treinongeluk.

Treinongeluk in Nederland

Meerdere delen van de trein zijn ontspoord en in brand gevlogen na de treinbotsing. Er worden kranen en ander zwaar materieel ingezet om de wagons op te tillen en te zoeken naar overlevenden slachtoffers. Door de brand die uitbrak na de botsing, hingen er dikke rookwolken boven de treinen. Met zeventien wagens rukte de brandweer uit en in de ochtend was op beelden geen brand meer te zien.

Wel is het duidelijk dat de ravage groot is. „Ramen braken en mensen schreeuwden. We zagen niets meer”, vertelde een getuige tegen de lokale omroep SKAI.

‘Een nachtmerrie’

„We hoorden een grote knal. Het waren tien seconden als in een nachtmerrie”, zei een 28-jarige Griek die kon ontsnappen uit de wrakstukken. Zo’n 250 passagiers zijn met bussen geëvacueerd naar Thessaloniki, de eindbestemming van een van de treinen.

Het is nog niet duidelijk hoe het treinongeluk heeft kunnen gebeuren. De functionaris die verantwoordelijk was voor de route van het ongeval is gearresteerd, meldt de Griekse staatstelevisie. In 1972 was bij dezelfde stad een soortgelijke botsing, waarbij negentien doden vielen.

Treinongeluk in Oss

Ook in Nederland komen treinongelukken voor waarbij doden vallen. Zo vonden er in de periode van 2000 en 2020 acht dodelijke treinongelukken plaats in Nederland, waarbij in totaal zestien mensen om het leven kwamen. Een ongeluk dat bij veel mensen nog in het geheugen gegrift staat, is die in Oss met een elektrische bakfiets. Op 28 september 2018 reed een vrouw op een elektrische bakfiets door een gesloten slagboom heen. De elektrische bolderkar met daarin vijf kinderen en hun begeleidster waren op weg van een kinderdagverblijf naar een basisschool.

De elektrische bakfiets werd twintig meter meegesleurd, nadat die werd aangereden door een sprinter. Vier van de vijf kinderen zijn om het leven gekomen. Het vijfde kind en de 32-jarige vrouw die de fiets bestuurde zijn zwaargewond geraakt. De begeleidster zou volgens een getuigen een moment voor het ongeluk hebben geroepen dat de remmen het niet deden. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut bleek dat bij andere exemplaren van hetzelfde type mogelijk technische problemen naar voren kwamen.