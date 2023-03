Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Protesten na rampzalige treinongeluk in Griekenland lopen uit de hand, geen trein rijdt

Naar aanleiding van het rampzalige treinongeluk in Griekenland staken treinmedewerkers vandaag uit protest over uitblijvende investeringen. Metromedewerkers in Athene leggen ook hun werk neer, omdat ze zeggen met dezelfde problemen te kampen. Het dodental van de botsing loopt op. Momenteel staat het aantal mensen dat om het leven is gekomen op 46. Vanochtend werden er nog zeven lichamen geborgen.

De inwoners van Griekenland zijn niet alleen zeer verdrietig, maar er heerst ook veel woede. De problemen bij het spoornetwerk in Griekenland zijn al langer bekend. Critici vragen zich af of de ramp voorkomen had kunnen worden. De nieuwe transportminister heeft modernisering en veilig treinverkeer beloofd aan de inwoners van Griekenland. Afgelopen woensdag is de oude transportminister na het ongeluk opgestapt.

Protesten in Athene na treinongeluk

In de hoofdstad van Griekenland liepen de protesten gisteravond uit de hand. Het hoofdkantoor van het betrokken particuliere spoorbedrijf Hellenic Train in Athene is bekogeld met stenen. Het spoorbedrijf valt onder de nationale spoorwegmaatschappij van Italië. De politie zet traangas en flitsgranaten in om de menigte uiteen te drijven.

Zoektocht naar vermiste slachtoffers

Hulpdiensten zijn nog druk bezig met mensen onder de wrakstukken van de twee treinen vandaan te halen. Tien slachtoffers van het treinongeluk zijn nog vermist. De hulpdiensten vinden alleen nog verkoolde lichaamsdelen, bericht de omroep ERT. Griekse media melden dat familieleden DNA hebben afgegeven bij het ziekenhuis in Larissa en dat de eerste overledenen inmiddels geïdentificeerd zijn. Onder de slachtoffers zijn vermoedelijk veel studenten die terugkeerden van carnavalsfeesten.

De stationschef erkent nalatigheid

De stationschef heeft toegegeven schuldig te zijn aan nalatigheid. Hij werd direct na de treinramp in Griekenland aangehouden. Dat meldt een woordvoerder van de Griekse regering. De 59-jarige man, die de verantwoordelijkheid had om de treinen op de juiste sporen te leiden, heeft zelf nog niet publiekelijk gereageerd. Uit een audiobestand dat door de publieke omroep ERT is gepubliceerd blijkt dat er geen sprake was van een technisch probleem. Het audiobestand laat een gesprek tussen de stationschef en de machinist horen, net voor het noodlottige ongeval.

Het treinongeluk

In de nacht van dinsdag op woensdag reden een vrachttrein en een passagierstrein met snelheden tot 160 kilometer per uur over hetzelfde spoor frontaal tegen elkaar. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Larissa. Door de enorme knal vlogen de inzittenden door de rijtuigen en ontstond er een grote brand. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig met het zoeken naar lichamen.