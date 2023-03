Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzonder in Nederland: zoveel wolven zag een wildcamera niet eerder

Er zijn opvallende beelden te zien vanaf de Veluwe. Een wildcamera zag in het noordelijke deel van het natuurgebied namelijk een roedel van maar liefst elf wolven voorbij komen. En dat is bijzonder, stelt het Wolvenmeldpunt, want niet eerder lieten er in Nederland zoveel wolven zich in één beeld vangen, meldt Omroep Gelderland.

De nachtbeelden laten zien hoe een groep wolven van links naar rechts langs de wildcamera trekt, met allerlei ‘lichtgevende’ ogen wanneer de dieren richting de camera kijken.

Wolven op de Veluwe

Het gaat volgens Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt om de roedel dat de Noord-Veluwe al enige jaren als territorium heeft. „Wat je ziet, zijn het mannetje en het vrouwtje, samen met hun welpen van vorig jaar én hun ‘pubers’ van het jaar ervoor. Ze zitten in de aanloop naar de paartijd, en dan trekt de roedel het hele territorium door om dat af te bakenen met geursporen. Dat moet andere wolven op afstand houden”, aldus Lelieveld.

Mogelijk ving de wildcamera niet alle wolven in beelden en is de roedel dus nóg groter. Lelieveld zegt tegen Omroep Gelderland: „Maar er is ook kans dat dat gezinsleden de roedel verlaten en op zoek gaan naar een eigen territorium.”



Recordaantal op beeld

Er zijn in Nederland al wel beelden gemaakt van maximaal negen wolven bij elkaar, maar elf stuks is een recordaantal. Benieuwd waar de elf wolven zijn gespot door de wildcamera? Dat kom je niet zo snel te weten, wolvenkenners zeggen namelijk liever niet waar de roedel precies is gespot.