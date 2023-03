Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Donald Trump zegt volgende week gearresteerd te worden: ‘De American Dream is dood’

Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump zei vandaag dat hij verwacht volgende week dinsdag te worden gearresteerd in verband met een onderzoek door de officier van justitie in Manhattan. Trump roept op tot protesten nu de rechtshandhaving in New York zich voorbereidt op een mogelijke aanklacht.

In een post op zijn eigen sociale media-platform, Truth Social, zei Trump, verwijzend naar zichzelf, dat de „leidende Republikeinse kandidaat en voormalig president van de Verenigde Staten volgende week dinsdag zal worden gearresteerd.” Hij schreef: „Protesteer, neem onze natie terug”, uitsluitend in hoofdletters.

Zwijggeld

De zaak waarnaar Trump vermoedelijk verwijst draait om het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, met wie hij een relatie zou hebben gehad. Trump zegt dat hij uit gelekte berichten kan opmaken dat hij dinsdag wordt opgepakt. Er is echter geen enkel tijdschema bekendgemaakt voor het werk van de jury in deze zaak.

Stormy Daniels beweert in 2006 seks te hebben gehad met de voormalig president. Trump’s vrouw Melania was destijds net bevallen. Tien jaar later betaalde een advocaat van Trump 130.000 dollar aan zwijggeld, naar eigen zeggen uit eigen zak, net voor de presidentsverkiezingen van 2016. Naar verluidt om te voorkomen dat Daniels naar buiten zou treden over een affaire. Trump ontkent dat hij ooit iets met Daniels heeft gehad.



Donald Trump: ‘De American Dream is dood’

Verdeeld over meerdere berichten schreef de voormalig president, die zich onlangs opnieuw kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap, onder andere: „Ons land is een derdewereldland en stervende. De American Dream is dood.” Trump benadrukt in het bericht dat de verkiezingen „zijn gestolen, en daarmee ook het hart van onze natie.”

Het Openbaar Ministerie in Manhattan wil niet reageren nadat Amerikaanse media om commentaar hebben gevraagd.