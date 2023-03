Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gwyneth Paltrow ‘eet meer dan alleen bouillon’ na ophef over dieet

Gwyneth Paltrow heeft gereageerd op de ophef over haar uitspraken over haar dieet. De 50-jarige actrice vertelt in haar Instagram Stories dat ze „veel meer” eet dan alleen bouillon en groenten.

Paltrow kwam onlangs onder vuur te liggen toen ze in de podcast The Art of Being Well aan haar dokter vertelde wat ze at op een dag. De actrice leek te zeggen dat bouillon en groenten haar enige maaltijd op een dag vormen. Influencers maar ook diëtisten uitten hun zorgen op sociale media omdat Paltrow daarmee een ongezond voedingspatroon promootte.

Gwyneth Paltrow over de ophef op haar eetgewoonten

De actrice en eigenaresse van het lifestyle merk Goop legde in de podcast uit dat ze vast tot 12 uur ‘s middags, daarna ‘soep’ of ‘bottenbouillon’ eet, gevolgd door een uur lichaamsbeweging, en ‘s avonds ‘veel groenten’ eet volgens het paleodieet. Op haar Instagram Stories benadrukt Paltrow dat ze ‘volledige maaltijden eet’.

De actrice verheldert nu dat ze vanwege long covid haar dieet heeft aangepast. „Veel gekookte groenten, allerlei soorten proteïne, gezonde koolhydraten om ontstekingen te verminderen. Het werkt echt goed”, zegt ze. Paltrow voegt er daarnaast aan toe dat ze dit niet deelt als advies aan anderen. „Het is gewoon wat goed voor mij heeft gewerkt.”

‘Frietjes en zo’

Paltrow zei dat de podcast een „transparante blik” was op een gesprek tussen haar en haar arts, en voegde eraan toe dat „het is niet bedoeld als advies voor iemand anders”. Paltrow, die zei dat ze zich „krachtig” voelde door het dieet, zei: „Ik eet niet elke dag de hele dag op deze manier. “Ik eet volledige maaltijden en ik heb ook veel dagen waarop ik eet wat ik wil. Dingen als frietjes en zo.”