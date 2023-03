Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

11 sporten waarbij je de meeste calorieën verbrandt

Tijdens het afvallen is het vooral belangrijk om op je eten te letten, maar vergeet ook niet te bewegen. En wees gerust, je hoeft niet per se naar de sportschool. Elf sporten waarbij je veel calorieën verbrandt.

Sporten doe je normaal gesproken voor je plezier. Niets geeft meer voldoening dan lekker bezig te zijn met voetbal, tennis, boksen of hardlopen. Maar plezier is niet de enige motivatie. Je kunt door veel te sporten ook goed werken aan je conditie en beweging stimuleert het afvallen. Logisch, zul je denken. Je bent immers actief bezig en dus verbrand je lekker veel calorieën. Klopt helemaal, maar dat gaat niet op voor elke sport.

Sporten waarbij je veel calorieën verbrandt

Dat je van de populaire sporten als voetbal, volleybal en judo flink wat gewicht kwijt kunt raken, weet je vast. Dat geldt niet voor sporten als darten en biljarten, ook al zien de beoefenaars het toch echt als een echte sport. Om je alvast op weg te helpen om de verbranding van het aantal overtollige calorieën te stimuleren, hebben we de meest effectieve sporten voor je opgezocht. Grote kans dat je op die manier meer gewicht kwijt raakt dan met enkel een dieet.

1. Taekwondo

Taekwondo is een van oorsprong Koreaanse vechtsport en de nationale sport van Zuid-Korea. Als je het ooit hebt gezien, weet je precies waarom deze sport op de eerste plek staat: je verbrandt maar liefst 900 calorieën met een uurtje trainen. Vechtsporten zijn sowieso een goed idee als je wil afvallen.

2. Zwemmen

Elke diëtiste zal je aanraden om te gaan zwemmen. Afgezien van het feit dat het gewoon enorm ontspannend werkt, verlies je ook nog eens het nodige aan gewicht. Met een uurtje intensief zwemmen raak je al gauw zo’n 880 calorieën kwijt.

3. Langlaufen

Het is misschien niet direct de sport waar je aan denkt als je wil afvallen, maar effectief is het wel. Langlaufen is een van de meest veeleisende duursporten. Met een uurtje op de lange latten raak je al gauw 850 calorieën kwijt. Goed, dan moet het dus wel gaan sneeuwen.

4. Kickboksen

Net als Taekwondo is ook het kickboksen goed voor je lichaam. Naast een betere conditie, neemt ook je spierkracht toe. Rico Verhoeven is er groot mee geworden en zeg nou zelf, die heeft niet echt last van overgewicht. Dat laatste is ook niet zo heel gek, je raakt meet een uurtje kickboksen als snel 770 calorieën kwijt.

Bitterballen eten of calorieën verbranden

5. Voetbal

Van het bier en de bitterballen na de tijd ga je niet afvallen, maar tijdens een potje voetbal verbrand je behoorlijk wat calorieën. Om precies te zijn 772 calorieën in 90 minuten. Tenzij je die luie spits of de doelman bent natuurlijk.

6. Basketbal

Je hoeft geen nieuwe Michael Jordan te zijn om plezier te hebben met basketbal. Gewoon lekker bezig zijn op straat is voldoende en met de vele pleintjes in Nederland gaat dat wel lukken. Als beloning ben je na een uurtje spelen zo’n 700 calorieën armer. We zeiden het al: afvallen is niet alleen maar werken.

7. Hardlopen

Als teamsport niet echt je ding is, dan blijven de solosporten over. Als je dan toch lekker wil kunnen sporten en wil afvallen, overweeg dan om te gaan hardlopen. Je bouwt uithoudingsvermogen op voor andere sporten en als toegift ben je na een uur iets minder dan 700 calorieën kwijt.

8. Schaatsen

Naast voetbal is schaatsen een van de populairste sporten van Nederland. Nu hoef je niet direct te gaan trainen voor de volgende Elfstedentocht, maar je bent door het schaatsen wel actief bezig met je lichaam. Je verliest met een uurtje schaatsen niet alleen 600 calorieën, je krijgt er ook sterkere beenspieren van.

500 calorieën per uur weg trappen

9. Fietsen (op tempo)

Het is niet direct de meest effectieve sport als je wil afvallen, maar als je een beetje op tempo fietst is het meer dan alleen ontspanning. Behalve het verbranden van circa 500 calorieën per uur, werk je ook aan je conditie en is het goed voor je hart.

10. Volleybal

Terug naar een teamsport. Je traint tijdens het volleyballen veel spieren spier in je lichaam en je verliest ook nog eens zo’n 350 calorieën per uur.

11. Tennis

Is het je al eens opgevallen dat je onder professionele tennisspelers weinig ‘zware’ gevallen ziet? Je bent tijdens tennis constant in beweging, doet veel korte sprintjes en gebruikt veel spieren. Het resultaat: aan het einde van een uurtje tennis ben je niet alleen veel lichaamsvocht kwijtgeraakt, je bent ook zo’n 400 calorieën lichter. Tennis is een van die sporten die je tot op late leeftijd kunt beoefenen.

* De verbrande calorieën zijn gebaseerd op cijfers van PledgeSports.