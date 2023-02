Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volledig studeren in het buitenland steeds populairder onder Nederlanders

Steeds meer Nederlandse studenten doen hun volledige studie, van begin tot eind, in het buitenland. In tien jaar tijd is dat aantal verdubbeld naar ruim 20.000 studenten per jaar, constateert Nuffic, een organisatie voor de internationalisering van onderwijs.

Studeren in het buitenland biedt je de kans om colleges te volgen die je in Nederland niet kunt doen of om te studeren aan een topinstelling in jouw vakgebied. In totaal doet ongeveer drie procent van de Nederlandse studenten een volledige studie in het buitenland. Deze Nederlandse studenten zitten verspreid over 98 landen, voornamelijk in Europa.

Studies toegankelijker voor Nederlandse studenten

De populairste bestemming is ons buurland België. Dat heeft niet alleen te maken met de taal, maar ook met de beschikbaarheid van kamers en de lage studiekosten. Bovendien zijn studies als geneeskunde, tandheelkunde en psychologie vrij toegankelijk in België. Verder gaan veel Nederlandse studenten naar Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland en Turkije.

Het merendeel van de studenten die naar het buitenland gaan, doet dat echter niet van begin tot eind, maar tijdelijk. De studenten volgen er bijvoorbeeld stage of ze zijn er voor een uitwisseling, en keren erna terug om de studie in Nederland af te ronden. In totaal brengt een kwart van de Nederlandse studenten tijd in het buitenland door.

Extra taal vergroot kans op arbeidsmarkt

Studenten uit Cyprus en Luxemburg gaan nog vaker naar het buitenland. „Nederlandse studenten gaan dus graag over de grens voor een studie of stage, maar liever niet te lang”, aldus Nuffic. Ook Duitsers komen regelmatig naar ons land om hier te studeren. De Nederlandse taal vergroot namelijk de kansen op de arbeidsmarkt, omdat veel Duitse bedrijven samenwerken met Nederlanders.

Waardevolle ervaringen

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf vindt het een goede ontwikkeling dat steeds meer Nederlandse studenten geheel of gedeeltelijk in het buitenland studeren. „Studeren in het buitenland levert je waardevolle ervaringen op met andere culturen, gezichtspunten en werkwijzen. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor afgestudeerden, of je nu in Nederland of in het buitenland aan de slag gaat.” Om deze reden wil Dijkgraaf studeren in het buitenland bevorderen.