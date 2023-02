Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen komt onder luid applaus belofte na in Vandaag Inside

Belofte maakt schuld. Johan Derksen heeft het normaal gesproken niet zo op ‘gekkigheid’, maar moest er gisteren in de uitzending van Vandaag Inside toch aan geloven. In de talkshow deed de besnorde analist de traditionele ‘koekoek’ in een camera uit solidariteit met de ongeneeslijk zieke Thijs Slegers, die afgelopen week het nodige losmaakte in Nederland.

De ‘koekoek’? Waarschijnlijk zullen vaste kijkers van het programma niet precies weten waar dat over gaat. Het heeft alles te maken met de camera in het gat van de bar. Daar wordt wel vaker om gelachen in het programma, maar is inmiddels ook een belangrijk onderdeel geworden van een traditie waar gasten in Vandaag Inside soms aan moeten geloven.

Johan Derksen doet ‘koekoek’ in de camera

Zo ook Johan Derksen, die gisteravond aan de beurt was. Al had hij daar zelf ook een belangrijk aandeel in door vorige week te beloven de ‘koekoek’ in de camera te doen als er nog eens 100 nieuwe stamceldonoren zich zouden aanmelden bij centrum Matchis.

Sinds de perschef van voetbalclub PSV vorige week het droevige nieuws deelde dat hij uitbehandeld is en mensen opriep om stamcel- en bloeddonor te worden, stromen de reacties en nieuwe aanmeldingen binnen. Bij centrum Matchis, het Nederlandse centrum voor stamceldonoren, zijn in drie dagen tijd maar liefst 2800 aanmeldingen binnengekomen van mensen die stamceldonor willen worden.

‘Dat was een goeie, hoor!’

2800 aanmeldingen is natuurlijk dik boven de grens van 100 die Johan Derksen had gesteld om de ‘koekoek’ te doen. Hij houdt zich dan ook zijn belofte en doet een ‘koekoek’ in de camera bij de bar. „Dat doe ik toch, voor Thijs!”, zegt hij, en hij loopt onder luis applaus naar het gaatje.

Hij kijkt in het gat en daar komt de koekoek. „Dat was een goeie, hoor!”, roept presentator Wilfred Genee, die daarna kijkers oproept om zich aan te melden als stamceldonor bij Matchis of bloeddonor bij bloedbank Sanquin.

Matchis blij met aantal aanmeldingen na oproep Thijs Slegers

Matchis is in ieder geval erg blij met de aanmeldingen, ondanks het trieste verhaal erachter, dat het resultaat tegelijk ook wrang maakt. „Zoveel krijgen we er alleen als we campagne voeren”, vertelt een woordvoerder.

Veel reacties zijn van mannen, waarschijnlijk die speciaal PSV en tweets van Slegers volgen. Mannen zijn volgens het centrum anders wat lastiger te porren voor donatie.