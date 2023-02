Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Consternatie in HLF8-studio door ‘FaceTimende’ vrouw in publiek

Een vrouw die gisteravond in het publiek zat bij talkshow HLF8 heeft even voor de nodige consternatie gezorgd nadat er allerlei geluiden uit haar telefoon kwamen. Presentatrice Hélène Hendriks en haar tafelgasten wisten niet hoe ze moesten reageren. „Dit klinkt als een gecastreerde kat!”

Het gebeurde allemaal op net nadat het programma terug was na een reclameblok. Hélène Hendriks had haar kijkers net welkom terug geheten. Terwijl ze vertelt dat ze het in de studio over Mathieu van der Poel gaan hebben, de wielrenner die dit weekend zijn vijfde wereldtitel op het WK Veldrijden won, zijn er allerlei aparte geluiden in de studio te horen.

‘Hé, dat lijkt wel een kat’

„Wat hoor ik hierachter?”, zeggen Hendriks en vaste tafelgast Jack van Gelder. Die kijken verbaasd om zich heen, op zoek naar de bron van het geluid. „Er gebeurt hier van alles”, zegt de presentatrice. Op dat moment is het gemiauw van een kat te horen. „Hè? Dat lijkt wel een kat”, zegt iemand.

En dan ontdekt de HLF8-tafel waar het geluid vandaan komt. Hélène Hendriks wijst naar een vrouw die achter haar in het publiek zit. „Ze is aan het FaceTimen!”, roept ze en de tafel barst in lachen uit.

HLF8-tafel lacht wat ongemakkelijk om het incident

„Met wie ben je aan het FaceTimen? Met je kleinkinderen?”, vraagt de presentatrice aan de vrouw. „Nee, nee. Met niemand!”, zegt deze vrouw. Die lijkt het zelf ook allemaal niet goed te begrijpen en kijkt met veel verbazing naar de telefoon die bij haar op schoot ligt. „Ik zag een kindje in beeld”, verklaart Hendriks.

Of de vrouw in het publiek daadwerkelijk aan het FaceTimen is, daar lijkt het niet op. Maar er komen in ieder geval wel rare geluiden uit haar telefoon. „Haar beltoon is een gecastreerde kat”, zegt Jack van Gelder.

De HLF8-tafel blijft wat ongemakkelijk om het opmerkelijke incident lachen. Voor presentatrice Hendriks is de kous daarna af en ze gaat verder met het programma door Amerika-kenner Raymond Mens naar de Chinese ‘spionageballon’ te vragen.

