Gruwelijk voorval vrouw (85) met alligator, hoe groot is de kans op zoiets eigenlijk?

In het zuidoosten van de Verenigde Staten wemelt het van de alligators. Dat bleek gisteren maar weer eens bij een verschrikkelijk verhaal, met dodelijke afloop, over een dame met gerespecteerde leeftijd.

Alleen in de staat Florida al leven meer dan een miljoen alligators van alle soorten en maten, wat neerkomt op één alligator per twintig inwoners. De dieren staan bekend als ‘opportunistische eters’, die bij voorkeur makkelijke prooien aanvallen. Maar hoe gevaarlijk zijn de reptielen voor mensen eigenlijk?

De alligators stonden in de jaren tachtig nog op de lijst van de bedreigde diersoorten, maar staan daar inmiddels niet meer op. De roofdieren komen nu maar al te vaak voor in bepaalde gebieden. Gisteren is een 85-jarige vrouw, die haar hond aan het uitlaten was, bij een rivier nabij haar huis in Fort Pierce om het leven gekomen toen een alligator haar het water in sleepte. Dat melden lokale autoriteiten, waaronder de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Meer interacties tussen alligator en mens

De Florida Fish and Wildlife Conservation Commission houdt zich bezig met de gezondheid van de dieren in Florida. In de periode van 1948 tot 2021 hebben in Florida 442 niet-uitgelokte bijtincidenten plaatsgevonden. 26 daarvan resulteerden in een dodelijke afloop, blijkt uit onderzoek van FWC.

De staat Florida heeft de afgelopen jaren een enorme bevolkingsgroei doorgemaakt. Een woning aan het water wordt steeds populairder bij de inwoners van Florida. Naarmate meer mensen zich aangetrokken voelen tot woningen aan het water, kunnen er meer interacties plaatsvinden tussen het dier en de mens.

Alligators associëren ons met eten

Alligators bijten zelden mensen en dodelijke slachtoffers zijn zoals eerder gemeld dan ook redelijk zeldzaam. De meeste alligators zijn namelijk bang voor mensen, maar wanneer ‘wij’ ze gaan voeren is er een kans dat de angst verdwijnt. Het voeren van de reptielen leert de dieren om de mens te associëren met eten. Daarom is het ook illegaal om alligators te voeden.

Wat moet je doen?

Het FWC geeft meerdere tips op de website om een aanval te voorkomen. Maar wanneer je toch terecht komt in een dergelijke situatie, is terugvechten het beste wat je kan doen. Het reptiel in zijn ogen prikken, slaan of trappen kan ervoor zorgen dat hij zijn greep loslaat. Wanneer de alligator merkt dat het lastig is om zijn prooi te overmeesteren, laten ze sneller los.

Het incident van gisteren in Fort Pierce was de derde dodelijke alligator-aanval in Florida in de afgelopen twaalf maanden. In juli 2022 werd een 80-jarige vrouw gedood door twee alligators toen ze in een vijver viel. En in mei vonden de autoriteiten het levenloze lichaam van een 47-jarige man die ondanks waarschuwingen frisbees was gaan vissen uit een meer waarvan bekend is dat het veel alligators herbergt.