In het Amerikaanse Texas heeft een vader zijn dochtertje net op tijd kunnen redden uit de klauwen van een 3,5 meter lange alligator. Het 4-jarige meisje kwam met de schrik vrij.

De tuin van Andrew Grande ligt vlak naast een kanaal in Texas. Eind juli was zij achter het hek aan het spelen met haar broertje en een oppas, vertelt Grande aan CNN. Ze waren aan het vissen en krabben vangen. Plots zag hun vader een alligator van zo’n 3,5 meter op hen afkomen. Het dier raakte de voeten van zijn dochter. Hij rende naar buiten, pakte zijn dochter en bracht ook de oppas en zijn zoon in veiligheid.

"What his intentions were, I'm not 100% sure, but I wasn't going to find out."

Andrew Grande didn't hesitate before jumping into action when he saw a massive alligator making its way to his 4-year-old daughter. https://t.co/9tSAgsLUF4

